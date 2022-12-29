Beşiktaş-Adana Demirspor maçında bir ilk! Şenol Güneş'in kararı, Burak Yılmaz'dan sonra...

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Beşiktaş ile Adana Demirspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 16. hafta maçına Arthur Masuaku damga vurdu.

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BU KEZ 11'DE TERCİH EDİLDİ

Geçen hafta Gaziantep FK karşısında maça yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna girip asist yapan Masuaku, bu kez 11'de tercih etti.

Şenol Güneş, Adana Demirspor karşısında Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Nkoudou, Cenk Tosun, Weghorst 11'ini sürdü.

İLK KEZ BAŞARDI

Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arthut Masuaku, yaptığı şık vuruşla ağları havalandırdı.

29 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerinin lk frikik golünü Adana Demirspor ağlarına göndermiş oldu.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK

Beşiktaş'ın yıldız sol beki, Mart 2019'dan bu yana iç sahadaki bir Süper Lig maçında bu şekilde gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu. 3 yıl önceki golü ise Burak Yılmaz atmıştı.

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AYRILIK İDDİALARI ÇIKMIŞTI

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Masuaku'nun ayrılığa yakın olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Serie A'dan da Spezia, Championship'ten Hull City ve Olympiakos'un oyuncuyla ilgilendiği belirtilmişti.