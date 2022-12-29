Canlı anlatım: Beşiktaş Adana Demirspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor

CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 1-0 ADANA DEMİRSPOR

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 14' Masuaku

İlk yarı sonucu: 1-0

68' Adana Demirspor'da Yusuf Sarı'nın orta şut karışımı vuruşunda top direkten döndü.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Nkoudou, Cenk Tosun, Weghorst

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Gulbrandsen, Belhanda, Emre Akbaba

Gözden Kaçmasın Beşiktaş - Adana Demirspor maçından fotoğraflar Haberi görüntüle

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanan Beşiktaş, iç sahada daha önceki üç karşılaşmayı kayıpsız geçmişti. Siyah-beyazlılar, 2022/23 sezonunda Vodafone Park'ta kazandığı karşılaşmalarda 13 gol atarken; puan bıraktığı üç karşılaşmada sadece iki gol kaydedebildi.

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Deplasmandaki son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, en üst ligdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Bu sezon dış sahada sadece bir kez kaybeden Adana ekibi, tek mağlubiyetini bir başka İstanbul temsilcisi Fenerbahçe karşısında aldı. Son yedi Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Beşiktaş, son karşılaşmada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Ligdeki son beş mücadelesi karşılıklı gollere sahne olan siyah-beyazlılar, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Eylül-Ekim 2021'de yaşadı.



Süper Lig'deki son 11 maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamayı hedefliyor. 2022/23 Süper Lig sezonunda en fazla kafa golü atan iki takımdan biri Beşiktaş. Ligde bu şekilde Adana Demirspor'dan daha az gole izin veren tek ekip ise Trabzonspor. Bu sezon Süper Lig'deki gollerinin tamamını asist üzerinden atan oyuncular arasında en yüksek sayıya ulaşan isim Wout Weghorst. Geçen hafta Gaziantep FK ağlarını kafa golüyle havalandıran Hollandalı santrfor, ligde bu şekilde en fazla gol kaydeden beş isimden biri.

Adana Demirspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde payı bulunan Emre Akbaba, en üst lig kariyerinde rakip olduğu yedi İstanbul takımından sadece Ümraniyespor karşısında gol katkısı veremedi. 30 yaşındaki orta saha, Beşiktaş ağlarına gönderdiği tek lig golünü siyah-beyazlılara konuk olduğu ilk mücadelede kaydetti. Yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Şenol Güneş, kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamak istiyor.

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BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BEŞİKTAŞ Adana Demirspor maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.