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Haber Giriş: 14.07.2020 - 06:28,Son Güncelleme:

Beşiktaş büyük iş başardı

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Malatyaspor için kader maçıydı. Beşiktaş ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor’un kaybettiği hafta 3’üncülük şansını güçlendirmek için kazanmak zorundaydı.

Burak, Ljajic, Atiba’dan yoksun Kartal, tüm olumsuzluklara rağmen galibiyet için kararlı bir görüntü ortaya koydu. Boyd-Diaby-Lens ve N’Koudou’dan oluşan hücum hattı Malatya savunmasının alan vermemesiyle ilk 45 dakikada bocaladı. Siyah beyazlılar orta alanla hücum hattı arasında pas kanallarını da kuramayınca oyun üstünlüğünü skora yansıtacak fırsatlardan uzaktı. Caner-Gökhan gibi tecrübeli isimlerin karakter koyduğu ve sorumluluk aldığı, Elneny’nin yüksek standartını devam ettirdiği bir maç oldu. Defanstaki Ruiz-Vida iyi bir ikili ve Malatya forvetlerine fazla şans vermedi.

KARAMAN'IN HAMLELERİ

Son bölümde 5 oyuncu değişikliğiyle net bir ofansif hamle yapan Hikmet Karaman’ın takımı kalabalık bir şekilde Beşiktaş’ın üzerine gitti ancak siyah beyazlıların savunmasını aşamadı. Bu kadar eksik olmasına rağmen böylesine zor bir deplasmanda kazanan siyah beyazlılar gerçekten de önemli bir iş başardı. Sergen Yalçın’ın takımı her koşulda büyük takım kimliğini ortaya koyuyor. Diaby-N’Koudou ve sonradan oyuna giren Güven pas konusunda yetersizler. Özellikle vuruş özelliğiyle dikkat çeken Güven’in, maçlarını bir kez daha izlemesi şart. Çok uygun durumda vermediği pas, yaptığı yanlış tercihler oyun bilgisinin eksikliğinden

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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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