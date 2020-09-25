Pas oyununda çok kontrollü olmasa da dinamik bir takım vardı ilk yarıda. Siyah beyazlı temsilcimiz golü buldu. Dorukhan ve Güven ile farkı 2’ye çıkartacak pozisyonlar yakaladı. Güven çok istekli ve becerikliydi. Dorukhan kendini bulmuş, fizik olarak çok iyi durumda. Rıdvan, çabukluğu ve enerjisiyle iyi işler yaptı. Ancak uzun top oynamaktan vazgeçerse daha iyi olacak. Necip çok güzel bir asist yaptı. Savunma anlamında başarılıydı. Ancak yine de Beşiktaş’ın oyuna daha fazla kalite ve derinlik katmak için bir sağ beke ihtiyacı var. Welinton fiziksel olarak her geçen maç üstüne koyuyor. İlk kez forma giyen Montero da iyi izlenimler bıraktı.

LARIN O KADAR AĞIR Kİ...

İlk yarı Rio Ave’ye pozisyon vermeyen Beşiktaş, ikinci devrede oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı. Basit top kayıpları, gereksiz uzun toplar da oyunun Portekiz temsilcisine geçmesine neden oldu. Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra top hiç rakip yarı alanda kalmadı. İyi oynayan Güven’in yerine son derece hantal Larin’in girmesi rakip savunmanın işini kolaylaştırdı. Larin o kadar ağır bir futbolcu ki 1.90’lık boyuna rağmen hava topu bile almakta zorlanıyor. Tekniği kısıtlı. Dripling özelliği hiç yok. Topla yumuşak değil.

YANLIŞ ADAMI ÇIKARDILAR

Son bölümde fena bir maç çıkartmayan Boyd’un yerine Gökhan’ın girmesi de dengeleri değiştirdi. Halbuki çıkması gereken Lens idi. Boyd dayanıklılığı daha yüksek bir oyuncu, üstelik savunmada sol kanatta Rıdvan’a da yardım ediyordu. 85’te gelen gol ne yazık ki o kanattan geldi. 1-1’den sonra Mensah ile 2 net pozisyon bulduk ancak fırsatlar kaçtı. 120’inci dakikada da Utku yaptığı kritik kurtarışla maçı penaltılara taşıdı. Utku’nun da ayakları iyi değil, geliştirmesi şart. Genç file bekçisi penaltı atışlarında da acemiliğin kurbanı oldu ve kurtarış yapamadı. Beşiktaş, kazanması gereken bir maçta acemice hatalar ile turu yitirdi. Siyah beyazlıların PAOK’tan sonra Rio Ave’ye elenmesi ve Avrupa’ya erken veda etmesinin nedeni transferlerin gecikmesi ve mevcut kadronun yetersizliği.