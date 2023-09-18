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Ä°ki takÄ±mÄ±n da hocalarÄ± ilk 11â€™lerde farklÄ± tercihlerde bulunarak maÃ§a baÅŸladÄ±. Trabzonsporâ€™da Larsenâ€™in yerine Mehmet Can sahaya Ã§Ä±karken, BeÅŸiktaÅŸâ€™ta Masuaku, Muleka ve Aboubakarâ€™Ä±n yerlerine Rebic-Cenk-Onur tercih edilmiÅŸti. Bjelica orta sahayÄ± kalabalÄ±k tutsa da Trabzonspor topu 25. dakikaya kadar BeÅŸiktaÅŸâ€™a bÄ±rakmayÄ± tercih etti. 14. dakikada maÃ§Ä±n ilk tehlikeli pozisyonu Gedson ile geldi ve 25. dakikaya kadar Ã¶lÃ¼ topraÄŸÄ± serilmiÅŸ maÃ§ bu dakikadan sonra Trabzonsporâ€™un kanat organizasyonlarÄ±yla hareketlendi. Bordo mavililer, devasa fizikli Onuachuâ€™ya topu indirmeyi hedefledi ve bunda da baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Ä°lk gol bu ÅŸekilde geldi. BeÅŸiktaÅŸâ€™ta Cenk, sÃ¼rekli kanatta oynaya oynaya santrfor oynamayÄ± unutmuÅŸ!

ONUACHU ADETA AHTAPOT GiBi

Trabzonsporâ€™da eliyle koymuÅŸ gibi ortalayan ve Onuachu (2.01 metre), Benkovic (1.94 metre), Baniya (1.94 metre) ve Mendy (1.91 metre) gibi bu ortalara kafayÄ± rahatlÄ±kla vuracak silahlar varken ceza sahasÄ±na yapacaklarÄ± her orta tehlike yaratÄ±r. Onuachu indiriyor, saklÄ±yor, tutuyor, adeta bir ahtapot gibi.

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41. dakikada Rosierâ€™in gereksiz faulÃ¼ sonrasÄ± kurulan barajÄ±n hatalÄ± olmasÄ± ve Cenkâ€™in yanlÄ±ÅŸ hamlesi, kaleci Mertâ€™in hatasÄ±yla birleÅŸince Trabzonspor 2-0 Ã¶ne geÃ§ti. Ä°lk yarÄ±da BeÅŸiktaÅŸâ€™ta iyi denebilecek bir oyuncu yoktu. Trabzonsporâ€™da ise yeniler Onuachu ve Ã¶zellikle Mendy Ã§ok bÃ¼yÃ¼k fark yarattÄ±.

GÃœNEÅž iKiNCi YARI AS KADROYA DÃ–NDÃœ

Ä°kinci yarÄ± Åženol GÃ¼neÅŸ Ã¼Ã§ oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi ile as kadroya dÃ¶ndÃ¼. BeklendiÄŸi Ã¼zere BeÅŸiktaÅŸ baskÄ± kurup oyunu rakip alanÄ± yÄ±kmak istese de arka alanda verdiÄŸi aÃ§Ä±klar Trabzonspor adÄ±na tehlikeli oldu ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gol de bu ÅŸekilde geldi. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n kaleyi bulan ilk ÅŸutunun 72. dakikada gelmesi bu maÃ§a ilginÃ§ bir not olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. Topla oynama yÃ¼zdelerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda BeÅŸiktaÅŸ yÃ¼zde 71â€™e 29 Ã¼stÃ¼ndÃ¼. KÄ±sacasÄ± Trabzonspor topu verdi maÃ§Ä± aldÄ±.

GOL IPTALI YANLIÅž PENALTIYI ATLADI

Volkan Bayarslan, Trabzon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda teknik ve disiplin cezalarÄ±nda hatalar yaptÄ±. GeÃ§en sezonki baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. MaÃ§taki tartÄ±ÅŸmalÄ± pozisyonlara gelince... 23. dakikada duran topta Rebic, Baniyaâ€™yÄ± ceza sahasÄ± iÃ§erisinde itiyor, topa bakmÄ±yor. Hakem penaltÄ± dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§alsa kimse bir ÅŸey diyemez. Belki farklÄ± yorumlar da olabilir fakat Volkan Bayarslan enteresan biÃ§imde Trabzonspor aleyhine faul verdi.

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MENDY Ä°KÄ°NCÄ° SARIDAN KIRMIZI GÃ–REBÄ°LÄ°RDÄ°

58â€™DE Colleyâ€™in iptal edilen golÃ¼nde Ã¶nemli husus topun oyunda olup olmamasÄ±. Kamera Ã§ekimleri net bilgi vermese de, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla iki futbolcu birbirlerini tutuyor. Top oyuna girmeden Colley eylemi sonlandÄ±rÄ±yor gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ã–ncesinde dÃ¼dÃ¼k Ã§alarak iki futbolcuyu uyarÄ±p atÄ±ÅŸÄ± tekrarlatabilirdi. Top oyuna girdikten sonra Colley faul yaptÄ± diye golÃ¼ iptal etmesi yanlÄ±ÅŸtÄ±. Mendy ilk yarÄ± Salihâ€™e sarÄ± kartlÄ±k bir hareket yaptÄ±, gÃ¶rmedi. O sarÄ±yÄ± gÃ¶rseydi, ikinci yarÄ± Amirâ€™e yaptÄ±ÄŸÄ± hareket sonrasÄ± 2. sarÄ±dan atÄ±labilirdi.

ROSÄ°ER VE BAKASETAS Ä°HRAÃ‡ EDÄ°LMELÄ°YDÄ°

69â€™da Baniya ceza sahasÄ± iÃ§erisinde topsuz alanda dikkatsizce bir hareketle Aboubakarâ€™a diziyle mÃ¼dahalede bulundu. Top oyunda olduÄŸu iÃ§in penaltÄ± verilmeliydi. Top Aboubakarâ€™Ä±n ayaÄŸÄ±nda olsa ve bu mÃ¼dahalaye maruz kalsa ne verilecekse, topsuz alanda da aynÄ± ceza verilmeliydi. Buna benzer pozisyonda Rebicâ€™in faulÃ¼nde hakem avantaja bÄ±raktÄ± ve akabinde Trabzonâ€™un golÃ¼ geldi. Son dakikalarda Rosier ile Bakasetasâ€™Ä±n birbirlerine karÅŸÄ± eylemleri ÅŸiddetli hareket ÅŸeklinde tanÄ±mlanÄ±r. Birbirlerinin boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±klarÄ± iÃ§in iki futbolcu da kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyundan ihraÃ§ edilmeliydi.

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