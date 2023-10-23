Kusursuzluğun peşinde

Haberin Devamı

Milli maç dönüşleri zordur derler. Fenerbahçe, sanki hiç ara verilmemiş gibi başladı maça. İnanılmaz bir 45 dakika oynadılar. Hücumu ayrı, savunması ayrı iyiydi. Rakibin sıfır şutuna karşı 5’i isabetli 11 şut. Ceza sahasında 27 defa topla buluşup, rakibinin bu alanda sadece 1 kez topa dokunmasına izin vermek. Tertemiz bir baskınlık. Takımın saha içerisinde yaptıklarını övmeden önce, kenardaki başarının hakkını verelim. Sarı lacivertliler, oyun/alan alışkanlığı ve akışkanlığı çok yüksek bir takım. Toplu kadar topsuz yaptıkları işler de aynı derecede verimli. İlk 45 dakika sadece İrfan Can Kahveci’yi çeken bir kamera olsa, rakip savunmanın dengesini bozmak için stoper bek arasına yaptığı koşulardan kameramanı yorulurdu.

SZYMANSKi, DE BRUYNE GiBi

Haberin Devamı

Birkaç ay önce, Roberto Martinez’in Kevin De Bruyne için söylediği bir betimlemeye denk gelmiştim. İspanyol, şöyle diyordu: “Geçmiş dönemlerde, yaratıcı oyuncuların oyunun temposunu yavaşlatmadığına pek şahit olamıyorsunuz. De Bruyne, bu yüzden modern zamanların istediği 10 numara kriterlerine kusursuz uyuyor.” Bu cümlelerin benzerleri, Sebastian Szymanski için geçerli. Polonyalı ilk yarıyı üç başarılı müdahale (tackle), 8’de 7 başarılı ikili mücadele ile tamamladı. En az golcülüğü kadar önemli rakamlar.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: İkinci yarı istemediğim bir oyun vardı Haberi görüntüle

HÜCUM 6’LISININ 5’i ORADAYDI

Topla verimliliğe gelelim... İlk golü aslında geçiş oyunundan attı Fenerbahçe. Biraz daha dikkatli bakıldığında, ön taraftaki beceri öne çıkıyor. İsmail’in müdahalesinin ardından sırasıyla Dzeko, İrfan Can, Tadic ve son dokunuş Szymanski. Fred dışında hücum 6’lısından 5’i pozisyona dahil. İkinci golde, Burak Yılmaz’ın hatalı uzaklaştırmasına kadar Tadic ve Fred dışında 9 oyuncunun dahil olduğu, 15 paslı bir hücum var.

BU SERi KOLAY BOZULMAZ

İkinci yarıya iyi başlayan ve golü bulan Hatayspor, kısa süreli bir tedirginlik yaratsa da İrfan Can Kahveci’nin serbest vuruşu sonrasında, zaten ilk yarıda bitmiş oyunun sonunu getirmek kaldı İsmail Kartal’ın öğrencilerine. Bakalım oyundaki kusurlarını en aza indiren bu takım, maç sonuçlarındaki kusursuzluğuna ne kadar daha devam edebilecek? Görüntü, bu seriyi bozmanın hiç ama hiç kolay olmayacağı yönünde.

Haberin Devamı