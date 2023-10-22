Fenerbahçe, Hatayspor maçında 22 yıl sonra bir ilki başardı! Szymanski yine attı...

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 ile geçen Sarı-lacivertli takım, 9'da 9 ile lig başlangıç rekorunu kırdı.

İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Kasımpaşa maçı 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Kartal, Jayden Oosterwolde'nin yerine Bright Osayi Samuel'e görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Hatayspor maçına şu 11'le çıktı: Dominik Livakovic, Bright Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

SARI-LACİVERTLİLER'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Jayden Osterwalde teknik ekip kararı doğrultusunda dahil edilmedi.

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CENGİZ ÜNDER 32 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren Cengiz Ünder, Hatayspor maçı kadrosunda yer aldı. Ligde 17 Eylül tarihinde oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder, adalesindeki yırtık nedeniyle ligde 4 maç, Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 maçta takımını yalnız bıraktı. Cengiz Ünder, 32 gün sonra Hatayspor maçıyla takıma döndü. Milli futbolcu, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

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VOLKAN DEMİREL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Ligin 8'inci haftasında oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inden 2 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Demirel, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi yerine Recep Burak Yılmaz'a; sol kanatta ise Lamkel Ze yerine Joelson Fernandes'e forma verdi. Hatayspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı; Erce Kardeşler, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Joelson, Dadashov.

SZYMANSKI YİNE ATTI! 6 YIL SONRA BİR İLK

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sebastian Szymanski yüksek formunu Hatayspor maçındada sürdürdü. Maçın henüz 7. dakikasında Tadic'in şık ortasında kaleci Erce'den önce dokunan Polonyalı futbolcu topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Szymanski, Adis Jahovic'ten (8 maç; Ağustos 2017-Aralık 2017) bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk beş iç saha maçında da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu.

Ligde çıktığı 9 maçta 5 gol ve 1 asiste imza atan Szymanski, Avrupa maçları dahil istatistiklerini 17 maçta 9 gol ve 4 asiste yükseltti.

OSAYI-SAMUEL GOLÜNÜ ATTI, DANSINI YAPTI

Baskılı oyununu sürdüren Fenerbahçe 15. dakikada Osayi-Samuel'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Nijeryalı futbolcu golün ardından dansını yapmayı da ihmal etmedi.

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DZEKO 7. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe 39. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Fred'in asistinde savunma arkasında topla buluşan Bosna Hersekli futbolcu sol ayağıyla yakın köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı.

Edin Dzeko, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

FENERBAHÇE LİGİN EN İYİSİ

Hatayspor maçında 15 dakikayı 2-0 önde geçen Fenerbahçe bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan takım oldu.

22 YIL SONRA BİR İLK

Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında da 2 ve üzeri gol atan Fenerbahçe (hükmen galibiyetler hariç), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2000-Ağustos 2001 (15 maç) arasındaki dönemde yaşamıştı.

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Fenerbahçe ayrıca bu sezon iki farklı lig maçının ilk yarısında 3 gol atan tek takım olarak dikkat çekti.

HATAYSPOR İLK YARIDA ŞUT ÇEKEMEDİ

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Ocak 2022'de oynanan Alanyaspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.

Eyüpspor bu sonuçla puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Çorum FK ise 13 puanda kaldı.

İRFAN CAN KAHVECİ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu filelere gönderdi ve takımının 4. golünü kaydetti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde attığı 4 golle takımının gruplara kalmasında önemli rol oynayan İrfan Can, Süper Lig’de de 4 gol kaydetti. Milli futbolcu kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.



Mücadeleye 11’de başlayan İrfan Can Kahveci, performansıyla tribünlerden alkış alırken, 83. dakikada yerini Ryan Kent'e bıraktı.