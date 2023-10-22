Fenerbahçe - Hatayspor maçı öncesi Volkan Demirel ve Hatay'a dev destek!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Hatayspor ve Volkan Demirel, Kadıköy'de çok güzel karşılandı.

Ülker Stadyumu takım girişine 'Evinize hoş geldiniz Hatayspor' yazısı asan Fenerbahçe, Volkan Demirel ve takımının stadyuma girişinin fotoğraflarını paylaştı.

REKLAM PANOLARINDAN VOLKAN DEMİREL VE HATAY'A DESTEK

Stattaki reklam panolarında ise Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel ve Hatay şehrine destek mesajları yer aldı.

"Evine hoş geldin Volkan Demirel."

"Hatay bizim de şahri meselemizdir."

"Fenerbahçe, Hatay halkının yanındadır."

Haberin Devamı

VOLKAN DEMİREL'E ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Mücadelenin başlama düdüğü öncesi takımlar sahaya ısınmak için çıktığı sırada Fenerbahçe tribünleri Hataysporlu oyuncuları alkışlarla karşılarken, tribünlere çağırarak alkışlarla destek verdi. Ardından sarı-lacivertliler, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’i tribünlere çağırarak çiçek hediye ederken, ‘Fenerbahçe çocuğu Volkan Demirel’ tezahüratlarıyla destek verdi.

Fenerbahçe tribünlerinde Volkan Demirel için "Bir şehrin umudu, Fenerbahçe'nin gururu" yazılı pankart da yer aldı.

EDIN DZEKO'DAN VOLKAN DEMİREL'E ÇİÇEK

Maç önü seremonisinin ardından statta 'Hatay bizim şahsi meselemizdir' anonsu yapıldı. Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko da santra öncesi Volkan Demirel'e çiçek verdi.

VOLKAN DEMİREL: BURASI BENİM EVİM

Maç öncesi yayıncı kuruluşa karşılamayla ilgili konuşan Volkan Demirel; "Hatay adına Fenerbahçe'nin misafirperverliğine teşekkür ediyorum. Ben zaten evime geldim. Burası benim evim, beni ben yapan yer. İnşallah güzel bir maç olur." dedi.