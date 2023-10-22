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Volkan Demirel'den Altay Bayındır yanıtı! Galatasaray...

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Demirel#Hatayspor#Altay Bayındır
Volkan Demirelden Altay Bayındır yanıtı Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 18:08

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Manchester United'da forma giyen Altan Bayındır'ın Galatasaray hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin konuştu.

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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Altay Bayındır'ın Galatasaray açıklaması hakkında konuştu.

Altay Bayındır'ın "Galatasaray'da forma giyer misin?" sorusuna verdiği yanıt hakkında konuşan Volkan Demirel, Sabah'a yaptığı açıklamada oyuncunun eleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

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"ALTAY PROFESYONEL, BİZ DEĞİLDİK"

Volkan Demirel, "Önümüzde bir Şenol Güneş örneği var. Trabzon efsanesi olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptı. Siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz, ilerde bir gün Beşiktaş ya da Galatasaray'dan teklif gelse değerlendirir misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Altay'ın söylediklerine şöyle diyeyim. Altay profesyonel bir çocuk. Bizim jenerasyonda biraz daha aidiyet vardı. Bunu eleştirmeyelim çünkü evet dedikleri gibi profesyonel bir hayat. Bizler biraz amatör tarafıydık. En azından ben amatör tarafıydım açıkçası. Şu anki görüşüm yine aynı şekilde olurdu. Ama Altay'ı da eleştirmek doğru değil. Şimdi Manchester'a gitti. İnşallah da oralarda kalır, bir daha Türkiye'ye gelmez. İngiltere Ligi bence Altay için çok ekstra bir durum olacaktır."

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ALTAY BAYINDIR'IN GALATASARAY YANITI

Altay Bayındır, "Galatasaray'da forma giyer misin?" sorusuna "Fenerbahçe'nin yeri bende çok ayrı. Ancak sonuçta profesyonel oyuncularız. O zamanki süreç ne getirir bilmiyorum." yanıtını vermişti.

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Altay Bayındır

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