Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: İkinci yarı istemediğim bir oyun vardı

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın Hatayspor maçı sonrası açıklamaları şu şekilde:

İlk yarı her şey planladığımız gibi başladı. Rakip 5-3-2 gibi başladı. Biz de farklı bir başlangıç yaptık ve skoru aldık. Rakip sonra 4'lüye döndü. İkinci yarıya aynı ciddiyetle devam edeceğimizi konuştuk. Atabiliyorsak 4-5-6 atalım ama ciddiyetten kopmayalım dedik ama skorun verdiği rahatlıkla kendi hatalarımızdan iki gol yedik. Sonuç olarak 4-2 kazandık. Hatayspor'a ve Volkan Demirel kardeşime başarılar diliyorum.

"MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ben maç maç düşünüyorum. İkinci yarı hiç istemediğim bir oyun ortaya çıktı. Buradan ders çıkaracağız. Şimdi Ludogorets maçına yoğunlaşacağız. Sonra Pendik maçı var. Maç maç düşünüyoruz.

"LIVAKOVIC'İN ÖNEMLİ BİR ŞEYİ YOK"

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Livakovic ile henüz konuşamadım ama ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ufak bir ezilme vardır belki onu da sağlık ekibimiz giderir.

LUDOGORETS MAÇI HAKKINDA...

Ludogorets, Bulgaristan'da son 10-12 yılda şampiyon olan bir takım. Maç eksiğiyle ikinci sıradalar. Nordsjaelland'dan 7 gol yediler ama o maçın hakkı o skor değildi. En iyi şekilde hazırlanıp taraftarımız önünde maçı kazanmak istiyoruz.