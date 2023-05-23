Galibiyeti getiren ortaklık

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Ligin ilk yarısında 4-1 kaybettiği Karagümrük karşısına, sadece rövanşı almak için değil, geçen haftaki derbide sergilediği etkisiz oyununu kendi seyircisi önünde temize çekmek için çıktı Trabzonspor ama taraftar bu sezonla ilişkisini bir süre önce kesmiş olduğundan bunu izlemek için çok fazla canlı şahidi yoktu. Bu sezon klasmanın üst sıralarında olmamasını biraz da gol yollarındaki başarısızlığına borçlu olan bordo mavililer, ilk yarıda kaleyi bulan iki isabetli şuttan üç gol çıkararak ilginç bir istatistiğe imza attılar.

GOL SIKINTISI YAŞAMIYOR

Sezon başından bu yana gol yemekte de, gol atmakta da herhangi bir sıkıntısı olmayan Karagümrük, daha 8.dakikada kazanılan kornerin ardından ceza sahasında yaşanan karambolde topu ağlara gönderen Bartra’nın golüne, sadece 2 dakika sonra Diagne ile cevap verse de, önce kaleci Batuhan’ın kendi kalesine attığı gol olarak kayda geçen ve aslında Trezeguet’ye yazsak da kimsenin itiraz etmeyeceği golle geriye düştü. Sonra yine Abdülkadir-Trezeguet ortaklığında Mısırlı oyuncunun harika vuruşuyla farkın ikiye çıkmasını engelleyemedi.

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KARAGÜMRÜK ÜMiDi KESMEDi

Gol olarak tatminkâr, oyun olarak ehhh sayılabilecek bir ilk yarının sonunda, farka rağmen Borini, Diagne, Bertolacci veya Lobjanidze gibi gole yakın isimleriyle bu maçtan ümidini kesmeyen Karagümrük’ün oyuna geri dönmesi için ihtiyacı olan tek şey bir goldü, ancak aranan gol, 51’de Abdülkadir-Trezeguet ortaklığından geldi. Trezeguet yorulmamış olsaydı ya da 57’de Abdülkadir’in kaleyi bulan kafası ofsayt gerekçesiyle iptal edilmeseydi fark daha da büyüyebilir ve Trabzonspor uzunca bir süredir ulaşamadığı 5 gollük skorlara çıkabilirdi.