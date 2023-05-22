Trezeguet’den 'tükürük' açıklaması: Videoyu görünce kötü hissettim

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Süper Lig’in 35’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor’da Mahmoud Trezeguet ile Arif Boşluk, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Mahmoud Trezeguet, “3 puan aldık. Bu goller için ve puan için şükürler olsun. Bu büyük kulüpte ilk hat-trick’imi yaptığım için çok mutluyum. Umarım bu şekilde gelecek maça hazırlanmaya devam edebiliriz. Takımıma umarım katkı sağlamaya devam edebilirim” dedi.

"BURADA MUTLUYUM"

Hakkındaki transfer söylentileri ve gelecek planı sorulan Mısırlı oyuncu, “Trabzonspor’da kontratım var ve sadece Trabzonspor için sahaya çıkıyor, bütün odağımı buna veriyorum. Gelecekle ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Burada da mutluyum. Geçen maçta görmüş olduğunuz üzere elimdekinin en iyisini vermeye çalışıyorum. Şu anda sezon sonuna kadar buradayım” diye konuştu.

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‘VİDEOYU GÖRÜNCE KÖTÜ HİSSETTİM’

Trezeguet, geçen hafta Fenerbahçe maçındaki secde ettiği gol sevincinde yakınından geçerken sarı lacivertli futbolcu Samet Akaydin'in tükürmesine yönelik soruya, “Yaşanandan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada bu olayı görmedim. Bundan dolayı şanslıyım. Fark etmemiş olmam iyi bir şey. Kötü hissettim videoyu gördüğümde ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum” dedi.