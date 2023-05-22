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Son dakika: TFF, Samet Akaydin'i “tükürmesi” nedeniyle PFDK'ya sevk etti

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#TFF#PFDK#Fenerbahçe
Son dakika: TFF, Samet Akaydini “tükürmesi” nedeniyle PFDKya sevk etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 22:55

TFF, Samet Akaydin'in Trabzonspor maçındaki “tükürmesi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçeli savunmacı Samet Akaydin, Trabzonspor maçındaki tükürmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN’in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “tükürmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede Samet Akaydin'in yayına yansıyan bir görüntüsü tartışma yaratmıştı.

29 yaşındaki savunmacının, Trabzonspor forması giyen rakibi Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilmişti.

 

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#TFF#PFDK#Fenerbahçe

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