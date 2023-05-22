Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında Mbaye Diagne'den şaşırtan hareket

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ederken Diagne attığı golle Süper Lig tarihinde 2 ve üzeri sezonda 20 ve fazla gol atan yabancı oyuncular arasına girdi.

BOLİÇ VE ALEX'LE AYNI LİSTEDE

Trabzonspor maçına kadar 2022/23 Süper Lig sezonunda 19 golü bulunan Mbaye Diagne, 2018/19'un (30) ardından ikinci kez 20+ gole ulaştı.

Lig tarihinde 2+ sezonda bu sayıya ulaşmayı başaran sadece iki yabancı oyuncu bulunuyor: Elvir Boliç (3) ve Alex de Souza (2).

DİAGNE ŞAŞIRTTI

Karagümrük'ün deneyimli golcüsü Mbaye Diagne'nin Trabzonspor maçındaki hareketi ise geceye damga vurdu.

Mbaye Diagne, Trabzonspor karşısında takımının attığı tek golün sahibi oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Senegalli forvet, attığı golün ardından ellerini havaya kaldırarak sevinç yaşamadı.

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Diagne'nin bu hareketi, sosyal medyada çok konuşulurken futbolseverler anlam veremedi.