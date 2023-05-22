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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında Mbaye Diagne'den şaşırtan hareket

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#Karagümrük#Trabzonspor#Süper Lig
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında Mbaye Diagneden şaşırtan hareket
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 21:59

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te Mbaye Diagne'nin gol sonrasındaki hareketi olay oldu.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ederken Diagne attığı golle Süper Lig tarihinde 2 ve üzeri sezonda 20 ve fazla gol atan yabancı oyuncular arasına girdi.

BOLİÇ VE ALEX'LE AYNI LİSTEDE

Trabzonspor maçına kadar 2022/23 Süper Lig sezonunda 19 golü bulunan Mbaye Diagne, 2018/19'un (30) ardından ikinci kez 20+ gole ulaştı.

Lig tarihinde 2+ sezonda bu sayıya ulaşmayı başaran sadece iki yabancı oyuncu bulunuyor: Elvir Boliç (3) ve Alex de Souza (2).

Gözden KaçmasınTrabzonspor 4-1 Fatih Karagümrük / Maç sonucuTrabzonspor 4-1 Fatih Karagümrük / Maç sonucuHaberi görüntüle

DİAGNE ŞAŞIRTTI

Karagümrük'ün deneyimli golcüsü Mbaye Diagne'nin Trabzonspor maçındaki hareketi ise geceye damga vurdu.

Mbaye Diagne, Trabzonspor karşısında takımının attığı tek golün sahibi oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Senegalli forvet, attığı golün ardından ellerini havaya kaldırarak sevinç yaşamadı.

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Diagne'nin bu hareketi, sosyal medyada çok konuşulurken futbolseverler anlam veremedi.

 

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#Karagümrük#Trabzonspor#Süper Lig

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