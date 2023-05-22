Canlı anlatım | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı

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Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta kapanışında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Trabzonspor 3-1 Fatih Karagümrük

Goller: 8' Bartra, 14' Diagne, 20 ve 35' Trezeguet

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez VavaCars

Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Bruno, Biraschi, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Lobjanidze, Diagne

2022/23 Süper Lig sezonunda evinde oynadığı 16 maçın 11'inde gol yemeyen Trabzonspor, taraftarı önünde daha yüksek bir gole kapama sayısına en son 1986/87'de ulaştı. Süper Lig deplasmanlarındaki son dokuz maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bu sezon dış sahada çıktığı 16 maçın altısını kazanan İstanbul ekibi, lig tarihinde sadece 1959/60'da daha yüksek bir sayıya ulaştı.

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Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş maçı kazanamayan Trabzonspo, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ocak-Ağustos 2018 arasındaki altı karşılaşmalık dönemde yaşadı

"Son şampiyon" unvanına sahip takımlarla oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Fatih Karagümrük, bu iki mağlubiyeti de 2021/22 sezonunda Beşiktaş'tan aldı. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden İstanbul ekibi, lig tarihinde sadece bir kez şampiyon apoletli takıma karşı lig dublesi yapabildi.

Fatih Karagümrük bu sezon Süper Lig'de korner organizasyonları sonucunda en fazla gol atan ve yiyen takım. Bu alanda Ümraniyespor'un ardından üçüncü sırayı Beşiktaş ile paylaşan Trabzonspor ise sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük ağlarını bu şekilde havalandırdı. Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un en golcü ismi olan Trezeguet, son iki maçta da gol katkısında bulundu. Mısırlı oyuncu ligde daha uzun bir seriyi en son Şubat-Mart 2022 arasındaki dört karşılaşmalık dönemde yaşadı.

2022/23 Süper Lig sezonunda 19 golü bulunan Mbaye Diagne, 2018/19'un ardından ikinci kez 20+ gole ulaşmak istiyor. Lig tarihinde 2+ sezonda bu sayıya ulaşmayı başaran sadece iki yabancı oyuncu bulunuyor: Elvir Boliç ve Alex de Souza. Bu sezon Süper Lig'de 19'ar gol atan Fatih Karagümrük oyuncuları Fabio Borini ve Mbaye Diagne, lig tarihinde Aykut Kocaman ile Tanju Çolak'tan sonra aynı sezonda 20 gol ba2rajına ulaşan ikinci takım arkadaşları olmayı hedefliyor.

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TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.