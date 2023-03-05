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F'enner Valencia

#Fenerbahçe#Valencia#Süper Lig

İlk 45 sona ererken topa sahip olma yüzdesi ezici şekilde misafir takım lehine ölçülse de sahadaki oyun aynı oranda dengesiz değildi.

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Sarı lacivertliler daha maçın 6. dakikasında, son üç maçta 7 gole imza atan formda oyuncusu Enner Valencia’yla öne geçmelerine rağmen, ilk yarının kalan dakikalarında net pozisyonlar yaratmakta ve farkı ikiye çıkarmakta zorlandılar.

OYUNUNU KABUL ETTİREMEDİ

Böylece önceki hafta Konya karşısında alınan 4 gollük galibiyetin bu maç için ölçü olmayacağını düşünenler, en azından ilk yarıda, haklı çıktılar; sarı lacivertliler bu sezon ikinci kez ilk 11’de kendisine yer bulan Arda Güler’li kadrosuna rağmen, Kayserispor karşısında oyunlarını kabul ettirmekte zorlandı ve dahası, orta sahada kaptırdıkları toplarla birebirde her yakalandıklarında kalelerinde tehlike yaşadılar.

ALTAY BAYINDIR DUVARI

Son üç haftada üç galibiyetle bu maça çıkan ve transfer yasağıyla başladıkları sezonda ligin Avrupa potasındaki takımlarından birine dönüşen Çağdaş Atan’ın ekibi, savunmanın göbeğini sağlam tutarak ve orta sahada kaptıkları toplarla rakip kaleye hızlı inerek golü bulmayı hedeflemişlerdi. Büyük ölçüde tutan bu planları, gününde Altay Bayındır’ın özellikle 25-35.dakikalar arasında kalesinde duvarlaşması engelledi. İlk yarı biterken Fenerbahçe, bu sezon kalesinde gördüğü en yüksek ikinci şut sayısıyla soyunma odasına gitti.

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FERDİ ÖYLE BİR YERE VURDU Kİ...

Son iki sezonda İstanbul takımlarını konuk ettiği son 11 maçının yedisini kazanan Kayserispor’un bu maçlarda üstünlük sağlayamadığı takımlardan Fenerbahçe, farkı ikiye çıkaran ve rahatlatan golü bulması için ikinci yarıyı beklemesi gerekecekti. 67.dakikada Ferdi Kadıoğlu, Zajc’tan gelen pası uzak mesafeden öyle şık ve sert bir vuruşla ağlara gönderdi ki kaleci Bilal’in yapacağı neredeyse hiçbir şey yoktu.

İRONİK BİR KUTLAMA

Maçın skorunu belirleyen gol, son saniyelerde 19 yaşındaki Arif Kocaman’dan geldi. Emrah’ın kullandığı korneri genç Arif kafayla ağlara yolladı, maç bu skorla bitti ve Fenerbahçe bu kritik dönemeci hatasız geçerek zirveyle puan farkını korudu. Kayseri’deki karşılaşma sonunda üç puanı boş deplasman tribününü selamlayarak kutlayan sarı lacivertli futbolcular, bu anlamsız kararı da ironik bir kutlamayla kayda geçirmiş oldu.

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#Fenerbahçe#Valencia#Süper Lig
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