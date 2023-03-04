Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Kadir Has Stadı'ndaki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada Enner Valencia ile öne geçti. İlk yarıda iki takım da fırsatlar bulsa da top ağlara gitmedi ve ilk yarı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti.

İlk yarıya oranla temposuz geçen ikinci yarıda Fenerbahçe 68. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun müthiş golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor 90+6'da Arif Kocaman ile farkı 1'e indirdi ancak ev sahibine süre yetmedi ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

Art arda 2. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 51'e yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

VALENCIA'DAN 23. GOL

Fenerbahçe formasıyla 100. maçına Kayserispor karşısında çıkan Enner Valencia, 6. dakikada attığı kafa golüyle bu sezonki gol sayısını 23'e yükseltti.

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KAYSERİSPOR 1-2 FENERBAHÇE

GOL: 6' Valencia, 68' Ferdi, 90+6' Arif Kocaman

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada sol kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Kemen'in vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can'ın şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.

7. dakikada Lincoln'ün ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Cardosu'nun uzaktan vuruşunda Altay gole izin vermedi.

29. dakikada Thiam'ın ara pasında topla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardosu'nun vuruşu Altay'dan döndü.

34. dakikada Cardosu'nun ortasında topa yükselen Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+5. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Ali Karimi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada Gökhan’ın ara pasında topla buluşan Thiam’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

68. dakikada Zajc’ın pasında topu alan Ferdi’nin yaklaşık 30 metre mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

83. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içinde Emre Mor’un vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+5. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Arif'in kafa vuruşu filelere gitti.1-2

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