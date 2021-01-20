Muratpaşa'da parklara dikilen turunç ağaçlarının meyveleri reçel oluyor

Muratpaşa Belediyesi’nin turunç fidanı üretimi Ermenek Mahallesi’nde 12 dönüm alan üzerine kurulu fidanlıkta 2014’te başladı. En iyi tohumuna ulaşmak için bölgede yapılan tarama çalışmalarıyla en sağlıklı turunç meyvelerinden tohumlar alındı. Bu tohumlardan 2015’te ilk fidanlar üretildi.

Ağaç formuna gelen fidanlar başta belediyenin yaptığı parklara, yenilenen cadde ve sokaklarda kaldırım kenarlarına dikildi.



Muratpaşa’da bugüne kadar 15 bin 100’ü ağaç formunda olmak üzere 21 bin 34 turunç dikildi. Turunç ağaçları meyve vermeye başlarken Muratpaşa sakinleri yeşil yaprakların arasından gündoğumu rengiyle parlayan turunçları toplamaya başladı.

Antalya mutfağının gözbebeği turunç reçeli yapmak için meyveler toplanırken Muratpaşa Belediyesi de başta yabancı konuklarına hediye etmek üzere Antalya Kadın Girişim Kooperatifi’yle ortak bir çalışma içine girdi.



Toplanacak turunçlar, üretim çalışmalarını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) sürdüren Antalya Kadın Girişim Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından reçel yapılacak. Reçeller tadımlık kavanozlarda belediyenin misafirlerine hediye edilecek.

TURUNÇ REÇELİ TARİFİ

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), Antalya’nın yemekleri ve yöresel lezzetlerini tanıttığı 2021 takviminde de yer alan turunç reçelinin tarifi ise şöyle:



Malzemeler:

15 adet turunç

1 kilogram toz şeker

1 adet limon



Hazırlanışı:

Turunçları hafifçe rendeleyip yıkayınız. Her bir turuncu 6 eşit parçaya bölünüz. Acı damarlarını çıkartınız. Parçaları rulo haline getirip ipe diziniz. Yarım gün bekletip şekil almasını bekleyiniz.



Rulo yapıp ipe dizdiğiniz turunçları bol suya koyup, limonunu sıkarak kaynatınız. Haşlanan turunçların suyunu süzünüz ve soğuk suya alarak, 2 gün bekletiniz. Süzdüğünüz turunçların 2 gün boyunca 3-4 saatte bir suyunu değiştiriniz. 2 gün beklemesinin ardından turunçları ipten çıkarınız. Turunç ve şekerleri temiz suda yarım gün daha bekletiniz.



Yarım gün beklettikten sonra; şeker, su ve turunçları derin bir tencereye alıp, arada karıştırarak yavaş yavaş kaynatınız. Köpürmeye başlayınca reçelin altını kapatabilirsiniz.