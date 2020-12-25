İşletmeler yüksek risk altında

Siber Risk Endeksi (CRI) açıklandı. 2020 yılı Siber Risk Endeksi’ne göre kuruluşların yüzde 23'ü, 2020 yılı içinde ağlarına ve sistemlerine sızan en az 7 saldırıya maruz kaldı. Yapılan ankete katılan BT karar vericilerin yüzde 83’ü, siber saldırıların, 2021 yılında “biraz” ile “çok” arasında kuruluşlara zarar vereceğini düşünüyor.

Kuruluşların, sürekli gelişen siber tehditleri değerlendirmeye, tespit etmeye, önlemeye ve müdahale etmeye odaklanması giderek daha önemli hale geliyor. Bu amaçla Ponemon Enstitüsü tarafından kuruluşların mevcut güvenlik duruşu ile saldırıya uğrama olasılıkları arasındaki farkın ölçüldüğü Siber Risk Endeksi dünya genelindeki kuruluşlardan toplanan son verilerle güncellendi. 2020 yılında siber risklerde önemli bir artış olduğunu ortaya koyan raporda, dünya çapında tüm işletmeler için başlıca güvenlik zorlukları değerlendiriliyor ve güvenlik risklerini en aza indirmeye yönelik öneriler yer alıyor.

Siber Risk Endeksi’nin, olası siber saldırılara hazır olup olmadıklarını değerlendirmek isteyen CISO’lar için vazgeçilmez bir kaynak haline geldiğini belirten Trend Micro Ülke Müdürü Hasan Gültekin, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl daha kapsamlı bir değerlendirme olması için yapılan ölçümlemelere Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Asya-Pasifik ülkeleri de eklendi. Böylece dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar için siber riskleri en aza indirgeyecek, iç tehditleri ya da yetenek eksikliğinden kaynaklanan tehditleri azaltacak ve pandemi sonrası dönemde daha yaygın bir şekilde kullanılacak bulut teknolojilerinde güvenliği artırmaya yardımcı olacak bir iç görü elde etmiş olduk.”

Endeks, en yüksek riski temsil eden -10 ile 10 arasında sayısal bir ölçeğe dayanıyor. Mevcut küresel endeks -0.41 olarak belirlendi. Bu da kuruluşların yüksek risk durumunda olduğu ortaya koyuyor. Diğer bölgelere kıyasla siber hazırlıklarda eksiklikler saptanması nedeniyle ABD, -1.07 değeriyle en yüksek seviyede risk tespit edilen ülke olarak belirlendi.

Kuruluşların yanıtlarına göre en büyük siber tehditler şu şekilde sıralanıyor:

Oltalama (Phishing) ve Sosyal Mühendislik

Clickjacking (kullanıcıların dikkatini çekerek, zararlı linklere tıklamasını sağlayarak yapılan siber saldırı)

Fidye Yazılım

Dosyasız Saldırılar (siber saldırganların zayıf yazılımların kaynak kodlarına sızarak kendi kodlarını da yerleştirip sisteme sızdıkları siber saldırı yöntemi)

Botnetler

Ortadaki Adam Saldırıları (Man in the Middle Attacks) (Siber saldırganın birbiriyle iletişim kuran iki taraf arasındaki iletişimi gizlice ilettiği veya değiştirdiği saldırı türü)

Ankete katılan kuruluşların endişeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Müşteri verilerinin kaybı

IP ve finansal bilgilerine izinsiz erişim

Müşteri kaybı

Çalınan veya hasar gören ekipmanlar

BT altyapısındaki en önemli küresel güvenlik riskleri şu şekilde sıralanıyor: