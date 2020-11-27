Hamilelik döneminde diş sağlığı için nasıl beslenilmeli?

AŞERME DİŞ ÇÜRÜKLERİNE NEDEN OLABİLİYOR



Anne adaylarının hamilelik döneminde en çok karşılaştığı durumlardan biri olan ve bir gıdayı çok fazla tüketme isteği anlamına gelen aşerme, diş sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.



Eğer hamilelik planlanıyorsa, öncesinde diş kontrolü önemlidir ve ilk 3 aylık dönemde temizlik yapılması gerekir. Hamilelik döneminde bulantı olması durumunda diş ve ağız bakımına yeterli özen gösterilmeyebiliyor, temizliğin aksatılması hormonların da değişmesine bağlı olarak dişeti iltihabına neden olabiliyor.



DİŞ ÇÜRÜMESİ EN ÇOK HAMİLELİK DÖNEMİNDE GÖRÜLÜYOR

Hamilelik sırasında ağız sağlığında bazı değişikliklerin olacağı bir gerçektir. Bu dönemde dişlerin daha çabuk çürümelerinin nedenleri arasında şunlar gelmektedir; Bebek beslenen dönemde tatlıya, abur cubura aşırı istek belirir ve bunlar yendikten sonra diş fırçalama ihmal edilir. İlk aylarda görülen kusmalardan sonra anne ağız bakımına yeterince özen göstermeyebilir. Gebelik hormonlarının etkisi ile dişetleri daha çabuk kanayan anne, dişlerini fırçalamaktan kaçınır. İşte bu nedenlerden ötürü bu dönemde diş sağlığına daha fazla özen göstermek gerekir



DİŞ SAĞLIĞI İÇİN DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ



Her gün en az iki kez, mümkün olan durumlarda her yemekten sonra dişler fırçalanmalıdır. Her gün tüm dişlerde diş ipi ile arayüz temizlik işlemi yapılmalıdır. Sabah diş fırçalamak rahatsızlık veriyorsa ağız su veya gargaralarla çalkalanmalıdır. Dengeli beslenme ile doktor kontrolünde C ve B12 vitamin destekleri de ağız sağlığının sürdürülmesi açısından önemlidir. Diş hekimine daha sıklıkla gidilmesi de etkin plak kontrolünü sağlayarak gingivitis oluşmasını önler. Plak kontrolünün sağlanması aynı zamanda dişeti irritasyonunu ve hamilelik tümörlerinin oluşma riskini de azaltır.



BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT



Hamilelik döneminde anne hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmeye dikkat etmelidir. Diş sağlığı için protein, A vitamini (et, süt, yumurta, sarı sebze ve meyveler), C vitamini (narenciye, domates, çilek), D vitamini (et, süt, yumurta, balık) ve kalsiyumdan (süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler) zengin gıdaların yeterince alınması gerekir. Bunun yanı sıra bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanılan ilaçlar bebeğin diş sağlığıyla beraber genel vücut gelişimini de olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bebeğin diş sağlığı konusunda bilgili olmak, çocuğunuzun ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olmasında ilk basamaktır.