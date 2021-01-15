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Güncel
Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY(Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı

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Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
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BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde yaşanan kar yağışının ardından belediye ekipleri ilk olarak sokak hayvanları ve kuşlara yiyecek verip, karla kapanan kulübeleri temizledi.

Dursunbeyde kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışmaları yaparken, zabıta ekipleri de sokak hayvanlarının kar nedeniyle kapanan kulübelerini temizledi. Kuşlar için çeşitli noktalara yem bırakılırken, parklardaki havuzlarda bulunan ördekler de yemlendi. Kedi ve köpeklerin bulunduğu kulübeler ile çeşitli noktalara yem bırakıldı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "İnsanlar kadar tüm canlıların yaşamını önemsiyoruz. Onlar dertlerini tam olarak anlatamıyor. Ekiplerimiz de, onların yaşam alanlarında rahat olması, yem bulmakta zorlanmaması için gün boyu çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Dursunbeyde kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı

 

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