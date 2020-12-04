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Umman, Kuveyt'in Körfez'deki uzlaşma çabalarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı

AA
04.12.2020 - 22:23 | Son Güncelleme:

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah, mevcut Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez krizinin çözümüne ilişkin çabalarından övgüyle söz edildi.

Bölge halklarının hayrı, gelişmesi ve istikrarı için sarf edilen söz konusu çabaların Körfez ülkeleri arasında nihai bir uzlaşı sağlanmasına yönelik tüm tarafların kararlılığını yansıttığı dile getirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMIŞTI


Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, kısa süre önce yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.


Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtmişti.


AÇIKLAMA OLUMLU KARŞILANMIŞTI

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Sabah'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Körfez krizinin çözümüne yönelik açıklamasının önemli bir adım olduğunu belirterek "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliği olmuştur ve öyle kalacağını teyit ediyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Twitter hesabından açıklama yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş Kuveyt'in Körfez krizine ilişkin görüşleri birbirine yaklaştırma çabalarına büyük bir takdirle bakıyoruz. ABD'ye de bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bölgenin iyiliğine ve hayrına sarf edilen bu çabaların başarıyla taçlanmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'in çarşamba günü, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı açıklanmıştı.


2017 KRİZİ


Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.


Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

Etiketler: Körfez Bölgesi , Umman

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