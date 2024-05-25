Çocukları deniz kabuğu sanıp topladı, anneye dudak uçuklatan ceza! 'Tatilimiz mahvoldu'

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Charlotte tatilin ilk gününde meşhur manzaranın tadını çıkarırken, meraklı çocukları da plajdaki deniz kabukları topluyordu, ya da deniz kabuğu topladıklarını sanıyorlardı...

89 BİN DOLAR CEZA KESİLDİ

Tam bu sırada Vahşi Yaşam Departmanı'ndan bir görevli annenin yanına geldi ve çocukların topladıkları şeyin deniz kabukları değil deniz tarağı olduğunu söyledi. Anneye çocukların masum görünen deniz avı için 89.000 dolarlık ceza kesti.



ABC7 kanalına yaptığı açıklamada çocuklarının plajdan toplamda 72 deniz tarağı topladığını söyleyen anne aldıkları cezanın tatillerini mahvettiğini vurguladı ve "Bu durum beni gerçekten çok üzdü bir nevi depresyona girdim" dedi.

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Aldığı cezaya itiraz eden anne neyse ki açtığı davayı kazandı, San Luis Obispo İlçe yargıcı söz konusu para cezasını 500 dolara indirdi.

DENİZ TARAĞI DÖVMESİ YAPTIRDI

Yaşadıkları bu deneyimden hem kendisinin hem de çocuklarının gerekli dersleri çıkardığını söyleyen anne "Artık kumsalda ne olduğunu bilmedikleri hiçbir şeye dokunmuyorlar" dedi.

"Kesinlikle unutulmaz ve pahalı bir Pismo gezisi yaşadık" diyen anne yaşadıklarından sonra koluna bir deniz tarağı dövmesi yaptırdı.



Kaliforniya'nın deniz tarağı konusunda oldukça sıkı denetimlere sahip olduğunu vurgulayan Yaban Hayatı Dairesi Teğmeni Matthew Gil, bunun sebebini ise şöyle açıkladı;

"Bu düzenlemelerin nedeni, deniz taraklarının yumurtlayabilmeleri sağlamak. Deniz taraklarının yavruları olabilmesi için deniz kenarında belli bir alana ihtiyacı var"

Anne ve çocuklarının başına gelen talihsiz olay ABD medyasında dikkat çekti. Televizyonlarda yayınlanan haberlere göre 2023 yılında yasa dışı deniz tarağı toplamaktan dolayı 58 suç duyurusunda bulunuldu.

