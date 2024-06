'Bacaklarımdan birini ısırdı, beni havaya kaldırdı ve defalarca yere vurdu' Yüzlerce kiloluk boz ayının saldırısından sağ çıkmasını sağlayan detayı açıkladı

Haberin Devamı

ABD'nin Massachusetts eyaletinin South Hadley şehrinde yaşayan Shayne Patrick Burke, vahşi doğaya adım atarken amacı nadir bulunan baykuş türlerini aramaktı. Bulduğu şey ise boz ayılar oldu.

Büyük gri baykuşların fotoğrafını çekmek isteyen Burke gezisinin sonuna gelmişti. Birazdan eşiyle buluşması gerektiği için aceleyle aracına dönmeye çalışıyordu.

Önce 50-60 metre uzağındaki yavru ayıyı fark etti Burke. Ardından hızla kendisine doğru gelmekte olan anneyi gördü.

Burke, 19 Mayıs günü Wyoming Grand Teton Milli Parkı'nda yaşanan olayla ilgili Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Olduğum yerde kaldım, bağırdım ve yanımdaki ayı spreyini kullanmaya çalıştım. Ama o esnada anne ayı arayı çoktan kapatmıştı" dedi.

"İLK ISIRIK VE PENÇE DARBESİ SIRTIMA İSABET ETTİ"

Bir başka deyişle, Burke'ün tepki vermek için sadece birkaç saniyesi vardı ve alabileceği önlemler oldukça sınırlıydı.

Burke hemen arkasını dönüp yüz üstü yere yattı, ellerini boynunun arkasında birleştirip kendini mümkün olduğunca koruyabileceği bir pozisyon aldı ve bütün gücünü toplayıp ayının saldırısını beklemeye başladı.

"İlk ısırık ve pençe darbesi sırtıma ve sağ omzuma isabet etti" diyen Burke şöyle devam etti: "Çığlıklar atıyordum. Ardından ayı döndü ve sırtıma çıktı. Bacaklarımdan birini ısırdı, beni havaya kaldırdı ve defalarca yere vurdu."

Ayının iki bacağını da üçer kez ısırdığını ifade eden Burke, son defa ısırıldığında bir çığlık daha kopardığını, bunun üzerine ayının dikkatini başına çektiğini belirtti.

Burke paylaşımında şu satırlara yer verdi:

"Boynumu ısırıp beni öldürmeye niyetlendiğine inanıyorum. Halen ellerim boynumun arkasındaydı ve kollarım şahdamarlarımı koruyordu. Ayı spreyi kutusunu elimden hiç bırakmadım. Boynumun arkasını kapatan ellerimi ısırırken ayı spreyi kutusunu da ısırdı ve kutu ağzında patladı. İlk saldırıdan kurtulmamı sağlayan şey buydu. Ben engelli bir gazi ve bir yedek askerim. Üzerime ateş edildi, havan topları yağdı, yanımda el yapımı patlayıcılar infilak etti. Ama hayatımda yaşadığım en şiddet içeren olay buydu."

YETKİLİLER DE SPREY DETAYINI VURGULADI

ABD Milli Park Hizmetleri (NPS) Signal Dağı yakınlarında bir erkeğin ayı saldırısına uğradığını doğruladı. Kurumun açıklamasında isim verilmedi ancak Massachusetts'te yaşayan 35 yaşındaki bir erkeğin, 19 Mayıs günü, "görüş mesafesinin düşük olduğu ormanlık bir arazide doğa yürüyüşü yaparken" saldırıya uğradığı belirtildi.

Kurumun açıklamasında, "Ziyaretçi, Milli Park Hizmetleri'nin güvenlik uyarıları doğrultusunda ayı spreyi taşıyor ve kasıtlı olarak ses çıkarıyordu" ifadeleri yer aldı.

NPS de açıklamasında Burke'ün paylaşımında vurguladığı detaylara paralel ayrıntıların altını çizerek, "Saldırıya uğrayan kişi, büyük ayının kendisine temas ettiği anda yüz üstü yere yatıp ölü taklidi yapma girişiminde bulunmuştur. Parmaklarını birbirinin ardına geçirip boynunun arkasına yerleştirmiş, ayı spreyi kutusunu da parmaklarından biriyle kavramıştır. Sprey kutusunun patlaması aynın olay yerini terk etmesine neden olmuştur" dedi.

İLK FIRSATTA EŞİNE HABER VERDİ

Hem kendi Facebook paylaşımında hem de NPS'in açıklamasında, Burke'ün hızla telefonunun çektiği bir yere gittiği ve eşi Chloe'yi aramaya çalıştığı belirtildi. Eşinin telefonu açmaması üzerine Burke, "saldırıya uğradım" şeklinde bir mesaj yazıp gönderdi.

Chloe geri arayınca başından geçenleri eşine aktaran Burke, bir yandan da kendi kendine acil müdahale uyguluyordu.

Burke'ün sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarında elindeki ve sırtındaki derin yarıklar dikkat çekti.

Orduda hizmet verdiği yıllarda ilkyardım eğitimi aldığını, telefondaki eşinin de kendisine yaralarını nasıl tedavi etmesi gerektiği konusunda yol gösterdiğini vurgulayan Burke, sırt çantasının, fotoğraf makinesinin ve bel çantasının kayışlarını kesip kanamayı durdurmak için turnike yaptığını ifade etti.

Burke daha sonra paylaştığı ikinci gönderide de eşi Chloe'nin yardım ulaşmasında önemli rol oynadığını, kendisini sakinleştirdiğini, yaralarını sarmaya ve yardım düdüğünü öttürmeye odaklanmasını sağladığını anlattı. Sosyal medya profilinde Chloe Burke'ün mesleği ilkyardım tıp teknisyeni olarak görünüyor.

ERTESİ GÜN TABURCU EDİLDİ

NPS, saat 16.02'de Teton Kurumlararası Santral Merkezi'ne olayla ilgili bildirim ulaştığını belirtti.

Bacaklarında çok sayıda yabancı cisim yarası olan Burke, durumunun tehlikede olduğunu biliyordu. "O noktada o küçük tepede ölebileceğimi biliyordum. Aileme ve dostlarıma onları sevdiğimi söylediğim kısa bir video çektim" diyen Burke neyse ki şanslıydı. Zira yardım ekipleri tam zamanında ulaştı.

Park bekçileri Burke'ü bulup acil tedaviyi yaptı. NPS Burke'ün hava yoluyla beklemekte olan ambulansa yetiştirildiğini ve St. John's Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı. Burke yaralarının temizlenmesi ve kapatılması için ameliyat edildiğini belirtti.

NPS'in açıklamasında yaralı adamın 20 Mayıs günü hastaneden taburcu edildiği ve "tam anlamıyla iyileşmesinin beklendiği" bildirildi.

"LÜTFEN AYIYI ÖLDÜRMEYİN"

Park bekçileri ve vahşi yaşam uzmanı biyologlar, saldırının ertesi günü olay yerinde incelemeler yaptı.

"Yaralı ziyaretçiyle yapılan görüşmeler ve bölgede bulunan deliller doğrultusunda, yaralama olayındaki hayvanın en az bir büyümüş yavrusu olan yetişkin dişi bir boz ayı olduğunu söyleyebiliriz" vurgusunu yapan NPS, ayının savunma amacıyla bu şekilde davrandığını ve herhangi bir işlem yapılmayacağını söyledi.

Burke de paylaşımında, "Park bekçilerine söylediğim ikinci şey 'Lütfen ayıyı öldürmeyin, o yavrusunu savunuyordu' oldu. Ben yanlış zamanda yanlış yerdeydim" ifadelerini kullandı.

KENDİNİ NASIL KORUMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORDU

Burke'ün ölümcül olabilecek bir boz ayı saldırısını bu kadar ucuz atlatmasının sebebi ise hazırlıklı olmasıydı.

Burke paylaşımında, "Saldırı sırasında hayatta kalmamı sağlayan ilk şey bir ayı saldırısı sırasında ne yapılması gerektiğini okumuş anlamış olmam ve ayı spreyini yanımdan ayırmamamdı. Spreyi ayıya sıkabilir miydim emin değilim ama hayati organlarımı korurken kutuyu elimde tutmanın şu an hikâyemi anlatabilmemin ardındaki tek sebep olduğundan yüzde 100 eminim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan NPS de boz ayıların yoğun yaşadığı bölgelerde doğa yürüyüşü yapacak kişilere şu tavsiyeleri verdi:

-- Uyanık ve çevrenizin farkında olun.

-- Özellikle akarsu yakınları ya da rüzgârlı havalar gibi sesin boğulduğu ortamlarda mümkün olduğunca çok ses çıkarın.

-- Yanınızda ayı spreyi taşıyın, spreyi nasıl kullanacağınızı öğrenin ve kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun.

-- Üç ya da daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde dolaşın.

-- Koşmayın. Ayıyla karşılaştığınızda yavaş yavaş geriye adım atın.

CNN International'ın "‘The most violent thing I have ever experienced’: Veteran shares his harrowing bear attack survival story" başlıklı haberinden derlenmiştir.