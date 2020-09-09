Zeugma Mozaik Müzesi Nerede? Zeugma Mozaik Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Zeugma Mozaik Müzesi içerisinde geç antik dönem, Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait mozaik örnekleri bulunmaktadır.

Zeugma Mozaik Müzesi Nerede?

Zeugma Mozaik Müzesi, içerisinde birçok antik kenti ve uygarlığı bulundurmaktadır. Konum olarak Orta Doğu ve Anadolu arasında bulunan bu yer Dünya’nın en eski kentlerinden biridir. Gaziantep’te bulunan Zeugma Mozaik Müzesine Mithatpaşa mahallesine giderek ulaşabilirsiniz. Gaziantep’te gezilmesi gereken en önemli yerlerden biri olan bu müzeye, Gaziantep merkezden yarım saatlik bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda da bu müzeye gitmek isteyen kişiler tren garına giderek de ulaşabilirler. Hızlı bir şekilde müzeye ulaşmak isteyen kişiler, Gaziantep merkezden dolmuş, minibüs veya taksi gibi araçları da tercih ederek on dakika gibi bir sürede gidebilirler. Özel aracı olan kişiler ise daha kısa sürede müzeye ulaşımlarını sağlayabilirler.

Zeugma Mozaik Müzesi Tarihçesi

Zeugma Mozaik Müzesi özellikle sanatseverlerin büyük bir ilgi gösterdiği alanlardan biridir. İçerisinde tarih, kültür, sanat ve görsel sanatlar barındıran bu yer Türkiye’nin en önemli müzeleri arasında yer almaktadır. İçerisinde Erken Süryani, Hristiyan İkonografisi ve Geç Antik Dönem eserleri bulunduran bu müze, ilginç eserleriyle kişileri sanata doyurmaktadır. Dünya tarihinin en önemli arkeolojik keşifleri arasında bulunan Zeugma Antik Kenti içerisinden çıkarılan eserler toplamda 2.500 metrekare olan müze alanı içerisine konulmuştur. Mozaik sanatının en önemli eserlerinin yayınlandığı bu yer içerisinde Roma Dönemine ait heykellerde bulunmaktadır. Bu müze içerisinde aynı zamanda da sütunlar, çeşmeler ve Savaş Tanrısı Ares’in bronz heykeli bulunmaktadır.

Zeugma Mozaik Müzesi Eserleri

Zeugma Mozaik Müzesi, Dünya’nın en büyük ikinci mozaik müzesi unvanına sahiptir. 2010’lu yıllarda açılan bu müze, özel çalışmalar sonucunda ziyaretçilere açılmıştır. İki katlı olan bu müze çok büyük bir alan üzerine inşa edilmiştir. Zeugma Antik Kenti içerisinden çıkarılan bu eseler çeşitli yapılarıyla kişilerin büyük bir ilgisini çekmektedir. Zeugma Antik Kenti 2000 yıllık derin bir geçmişe sahiptir.

Kommagene Krallığı’nın dört büyük şehrinden biri olan bu yer, konumuyla da oldukça önemli bir anlam taşımaktadır. Müzenin ilk girişinde devasa mozaikler bulunmaktadır. Müzenin her tarafı, mozaikler ile döşenmiştir kişiler loş ışıklar altında girişten, çıkışa kadar bütün mozaikleri inceleyebilirler. Bu müze içerisinde aynı zamanda da Roma dönemi eserleri yer almaktadır. Müze içerisinde ortaya çıkan bütün mozaiklerin görsel ve sesli anlatımları bulunmaktadır.

Kişiler müze girişinde kulaklık alarak, eserlerin seslerini dinleyerek gezilerini yapabilirler. Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep ilinin en önemli yerlerinden biridir. İçerisinde Çingene Kızı Mozaiğini bulunduran bu müze içerisinde kişiler canlı bir şekilde bu eserleri görebilirler. Oldukça geniş olan koridorda kişiler yürürken Roma döneminden kalma heykelleri de sırayla inceleyebilirler. Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin en önemli özelliği ise kişilere her açından bakabilmesidir. Üç çeyrek bakış tekniği ile hazırlanan bu eser türünün en önemli örneklerinden biridir.

Zeugma Mozaik Müzesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Zeugma Mozaik Müzesi, haftanın her günü açık bir şekilde ziyaretçilerini kabul etmektedir. Kişiler müze kartı sayesinde müzeye direkt olarak giriş yapabilirler. Müze kartı olmayan kişiler ise Zeugma Mozaik Müzesine 20 Türk Lirası karşılığında müzeye giriş sağlayabilirler. Müzeye yaz aylarında kişiler sabah 09.00’dan, akşam 19.00 arasında girebilirler. Kış aylarında ise kişiler sabah 09.00’dan akşam 17.00’a kadar müzede gezi yapılabilirler.