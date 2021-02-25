Yozgat Çamlığı Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Yozgat Çamlığı Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Park 1958 yılından itibaren milli park haline dönüştürülmüştür. Parkın içinde bazı tepeler, vadiler bulunur.



Yozgat Çamlığı Milli Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?



Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Yozgat ilinde şehir merkezine 5 km uzaklıkta bir parktır. Burası tam bir doğa ile baş başa vakit geçirme ve eğlence yeridir. Şehrin yapısından kaçıp, doğada olmak isteyenler için çok güzel bir alan sunmaktadır. Ormanın içinde eşsiz bir tabiat örüntüsü vardır. Çok farklı ağaç çeşitleri bulunur. Şehrin güneyinde bulunan bu park, ziyaretçilerin uğrak yeridir.



Yozgat merkeze ulaşım yolu ise asfalt bir yoldur ve ulaşmak kolaydır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Yozgat Merkez ilçe’ de yer alır. Eskipazar Mahallesi’ne bağlı bulunan Milli Park, Yozgat il merkezine ise ortalama 5 km uzaklıktadır.



Karaçam, ardıç, kavak, söğüt, meşe, ahlat, Kafkas çamı burada yer alan ağaçlardan sadece bir kaç tanesidir. Ayrıca pek çok hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Tilki, yaban domuzu, sansar, sincap, saksağan, kumru, şahin, sığırcık, kaplumbağa hayvanların bazılarıdır.



Yozgat Çamlığı Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



Yozgat Çamlığı Milli Parkı içinde ağaç çeşitleri çok fazladır. Burada konaklamak için bir otel bulunmaktadır. Aynı zamanda gazino, restoran, çocuk oyun alanları, kamp işletmesi ile pek çok hizmeti sunan bir yerdir. Çocuklu ailelerinde güzel vakit geçirmesi mümkündür. Harika bir havası ve bitki örtüsü vardır. Burada yaklaşık 500 yaşında olan karaçam ağaçları vardır. Hafta sonları ziyaretçi akınına uğramaktadır.



Yozgat Çamlığı Milli Parkı Konaklama Alanı



Buranın birde hikâyesi vardır. Bu hikâyeye göre Kerem Aslı’yı bulmak için yollara düştüğünde, burada dinlenmiş. Çamları işaret ederek te ‘’Bu çamlardan çamlar yetişsin, âşıklar kavuşun, sarışın mavi gözlü çocuklar olsun’’ demiş.



Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na gelip otelde konaklamanız mümkündür. Ama günü birlik ziyaretçisi de oldukça fazladır. Özellikle hafta sonları çok fazla talep görmektedir. Piknik yapmak için keyifli bir alandır. Burada temiz havada yürüyüş yapabilir, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Şehrin karmaşasından uzak, sakin bir gün için harika bir seçimdir.



Yozgat Çamlığı Mili Parkı içinde bir de gölet bulunmaktadır. Piknik yerinizi bu gölet alanına yakın seçebilirsiniz. Kuş gözlem kulesi ile seyir kulesi de ormanın diğer güzel alanlarıdır. Burada otel dışında piknik yapılabilecek masalar, tuvaletler, oyun yerleri, köprüler, yürüyüş parkuru vardır. 15 metredeki kuş gözlem yeri ise ormanın diğer bir güzelliğidir.



Yozgat Çamlığı Milli Parkı Kamp Alanı



Kamp yapmak isteyenler içinde çok güzel bir alandır. Ormanın içinde uyanmak ve temiz havayı ciğerlerine doldurmak isteyenler burayı kamp yeri olarak seçebilirler. Burada bir kamp tesisi yoktur. Özel bir alan olmadığı için kamp kuracaklar kendi imkânları ile bir alan belirleyerek kalabilir. Ama ileride böyle bir alan oluşturulma düşüncesi vardır. Parka giriş çıkış saatleri ile ilgili yayalar için bir kısıtlama yoktur.



Yozgat Çamlığı Milli Parkı Giriş Ücreti



Yozgat Çamlığı Milli Parkı için bir giriş ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bu giriş ücretleri ise şu şekildedir;

· Yaya kişi başı 4 TL

· Bisiklet ile giriş 2 TL

· Otomobil 4 TL

· Motosiklet 8 TL

· Minibüs 36 TL

· Otobüs 120 TL