Yolculuğun en özgür hali

Doğanın huzur veren dinginliğini alabildiğine hissetmek, bir kamp ateşinin çıtırtısında yıldızlarla dolu gökyüzünü izlemek ve ertesi güne okuyarak, yüzerek ya da çevre gezileriyle başlamak... Bunu yaşamanın en iyi yollarından biri karavan tatili. Bir tür ‘gezer otel’ sistemini ayağımıza getiren karavan yolculuklarının geçmişi, 1900’lü yılların ilk çeyreğine kadar uzanıyor. Bu yaşam biçiminin dünyada en gelişmiş olduğu ülkelerin başında Almanya var. Ülkedeki 6 milyondan fazla karavan sahibi ve bir o kadarı da kiralama yoluna gidiyor. Keza Fransa’da karavanlara yönelik 3 bine yakın kamp alanı hizmet veriyor.

Karavan kültürüne yönelik girişimler Türkiye’de de yeni değil. Kamp ve Karavan Derneği, 1966’dan beri faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca Trakya’dan Antalya’ya uzanan tam 9 derneğin oluşturduğu bir de Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonumuz var.

GÜNEY’İN GÖZDE ROTALARI

Karavanda hayat sanıldığı kadar zor değil, hatta birçok karavan tutkununa göre son derece eğlenceli. Günümüzdeki karavan teknolojisi, ihtiyaçları en küçük ayrıntısına kadar düşünüyor ve olağanüstü bir dizayn ustalığıyla kullanım kolaylığı sağlıyor.

Modellerine göre uzunlukları 5-7 metre arasında değişen bu hünerli araçlar, onlara yakıştırılan ‘14 kollu dev’ tanımlamasına uygun düşüyor. Her şeyden önce hafta sonlarında bile bir yerlere gidip doğayla içiçe olabiliyorsunuz. Sıcak su, tuvalet ve her türlü ihtiyacınızı karavanda halledebiliyorsunuz. Ayrıca buzdolabı, ocak, içme suyu deposu, banyo, elbise dolabı, yemek odası ve yataklar yollarda ve kamplardaki hayatı kolaylaştırıyor. Kalorifer tesisatı sayesinde dört mevsim tatile çıkma ayrıcalığı da cabası... Karavan tutkusuyla tanınan seyahat yazarı ve fotoğrafçı Özcan Yurdalan “Belli bir yerde konaklayarak her gün aynı şeyleri görebilirsiniz. Ama karavan bambaşka! İnsanları en çok değişikliğin dinlendirdiği doğruysa karavanın üstünlüğü tartışılabilir mi” diyor.

Karavanla tatil özgürlüğünün maliyetlerine gelince... Karavan fiyatları, donanımına göre 60 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor. Bu rakamlar bütçenizi aşıyorsa kiralamayı da tercih edebilirsiniz. Son dönemde sayıları artan kiralama şirketleri aracılığıyla karavanlara günlük, 500 ile 1.500 lira arasında ödemek gerekiyor.

Trakya’nın Karadeniz kıyılarından başlayarak Türkiye’nin Ege ve Akdeniz sahillerine uzanan hat üzerinde, karavan kampı için elverişli 100’e yakın alan var.

Karavancıların ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmetin sunulduğu kamp alanlarının büyük çoğunluğu ülkemizin Güney Ege kıyılarında. Karavanla tatilin en gözde rotaları arasında Marmaris’ten başlayarak Bördübet Amazon, Çubucak, Gökova, Akyaka Orman Kampı, Datça Aktur, Ekincik Koyu, Dalyan, Sarıgerme, Fethiye Kabak Koyu, Kaş, Olimpos, Alanya İncekum, Anamur ve Taşucu’ndaki kampları sayabilirim. Ayrıca Göller Bölgesi de karavan hayatının yıldızı yükselen adreslerinden. Özellikle de Salda ve Kovada gölleriyle Eğirdir’de Can Ada ve Altınkum aklımıza gelen ilk yerlerden.

Tatillerini karavanıyla Trakya’da ve İstanbul yakınlarında geçirmek isteyenler Rumelifeneri, Kırkaleli’nde Kıyıköy, İğneada Longoz Ormanları; Edirne Gökçetepe Tabiat Parkı, Saros Körfezi; Kocaeli Ormanya ve Aytepe Yaylası, Yalova Erikli, Bursa Misi ve Yedigöller’i; Kuzey Ege’den vazgeçemeyenlerse Kaz Dağları Zeytinli, Cunda Ada Kampı, Erdek Ant, Ayvalık, Altınoluk Şahinderesi, Assos Gargara, Gökçeda, Çeşme Paşalimanı, Seferihisar Mona, Eski Foça İngiliz Burnu ve Kuşadası Dilek Yarımadası gibi yerleri tercih ediyor. Kapadokya’nın meşhur Kaya Kampı’nı ve Kızılçukur’u da listemize ekleyebiliriz.



Bördübet’teki karavan kampında gezici kafe olarak fotoğrafta gördüğünüz mavi karavan hizmet veriyor.

KARADENİZ’DEN ADRESLER

Bir Tutkudur Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız ise pek çok karavancı gibi Karadeniz’i favori tatil adresi olarak görenlerden. Yıldız “Yaz aylarında Ege ve Akdeniz’de sıcaktan yanıyorsunuz. Karavancılar için bu iyi değil, arabada yatıyorsunuz çünkü... Oysa Karadeniz’in yüksek kesimleri yazın en sıcak günlerinde bile serin. Karadeniz karavancılar için mükemmel bir yer” diyor.

Başkan Yıldız’a hak vermemek zor. Peki Karadeniz’de nerelere gidebiliriz? İşte o bölgede yeni başlayanların da kolaylıkla konaklayabileceği gözde adresler: Kerpe Kayalıkları, Akçakoca, Amasra Büyükliman; Sinop Bahçeler Mevkisi, Yuvam ve Orman Kampı; Amasya Borabay Gölü, Ordu Yason Burnu, Giresun’un Piraziz Şeyhli Ekoturizm Köyü, Artvin’de Kafkasör Yaylası, Şavşat Karagöl...