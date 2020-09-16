Yeni Camii Nerede? Yeni Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Valide Sultan Camii olarak ta bilinir. Osmanlı ailesi tarafından yaptırılan cami büyük camilerin son örneği olarak bilinir. Osmanlı Dönemi içinde Türk mimari eserleri arasında yer alır. Yapımı en uzun süren camilerden biridir.

Yeni Cami Hakkında Bilgi

İnşa edilmeye başlandıktan 66 yıl sonra bitirilebilen bu yapı, aslen deniz kenarında idi. Ancak dolgu çalışmaları yapılmış ve denize olan mesafesi artmıştır. Yan cephesinde yer alan kubbeler ve revaklardaki yükseklik Mimar Mehmet ve Mimar Sinan’ın kullandığı tasarımlardandır. Cami inşa edilirken kompleks olarak tasarlanmıştır. İçerisinde Sebil, Darülkurra, Hünkar Kasrı, Sübyan Mektebi ve Valide Sultan Türbesi yer alıyor. Günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından caminin restorasyon çalışmaları sürmektedir.

Yeni Cami Nerede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul’da yer alan cami Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer alır. Eminönü’nden kalkan otobüsler aracılığı ile buraya ulaşım sağlanabilir. Kadıköy üzerinden deniz araçları ile de camiye kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

Yeni Camii Tarihi

Sultan III. Murat’ın eşi Safiye Sultan’ın emri ile 1597 yılında Yeni Cami’nin temelleri atılır. Tamamlayan ise 1665 yılında IV. Mehmet’in annesi Turhan Hatice Sultandır. Hatice Sultan yapılan bağışlar ise büyük emekler harcayarak caminin yapımını tamamlatmıştır. Dönemin şehir siluetine önemli katkıları bulunan cami inşaatının ilk yıllarında temelinde çok fazla su çıkar. Bu nedenle önemli sorunlar yaşanır. Zemini sağlamlaştırmak adına uç kısımlara kurşun kuşaklara bağlı kazıklar çakılır. Üzerine ise taş bloklar yerleştirilir. Bu şekilde duvar yerden oldukça yüksektedir. 1660 yılında İstanbul’da çıkan büyük yangında önemli hasarlar almıştır. Yangın sonrasında ise Köprülü Mehmet Paşa tarafından hasar gören cami onarıma alınmıştır.

Yeni Cami Özellikleri

Mimarisinde ise klasik Osmanlı mimarisi göze çarpıyor. Revaklı avlulu şeması bulunan cami merkezi plan üzerine kuruludur. Ana kubbe 16,20 m çapında olurken dört yönde yarım kubbelerle çevrelenmiştir. Dört fil ayağı ile ana kubbe desteklenir. Caminin Hünkar mahfili altında parmaklıklarla çevrili bölümdeki iki ayrı sütun bulunur. Renkleri kırmıza çalan bu sütunlar Giriş Savaşında ganimet olarak alınır. O şekilde bu camiye getirilir.

Caminin yapı malzemesi olarak kesme küfeki taşı, tuğla ve mermer kullanılır. Mihrap yönünde yanlar küçük kapılar bulunur. Bir kuzeye ikisi yanlara açılan üç kapıdan geçilerek camiye ulaşılmaktadır. Aydınlatma için pencereler altı sıra halinde tasarlanmıştır. İkinci sıra pencerelere kadar duvarlarda çiniler bulunur. Yeşil, mavi ve firuzeli renklerle döşenen çiniler caminin tasarımına karakteristik bri hava katar.

Kuzey kısımda kare bir avlu yer alıyor. Cami içinde yirmi dört birim bulunuyor. Avlu ortasında ise sekiz köşeli bir şadırvan bulunuyor. Dış tasarımı itibari ile Süleymaniye Cami’sini andıran Yeni Cami sivri piramide benzer yapısı ile oldukça düzenli bir şekle sahiptir.

Üç şerefeli iki minareye sahip olan cami, kare kaideler üzerine onaltıgen olarak yükselir. Kurşun külahlarla kaplı minareleri cümle kapısı duvarının iki ucuna inşa edilir. Güneybatı kısmında ise avlu duvarında ise 3 adet güneş saati de bulunmaktadır.

Yeni Cami Hikayesi

Safiye Sultan’ın emri ile yapımına başlanan cami Sultan I. Ahmet’in tahta çıkarak Safiye Sultan’ı eski saraya göndermesi ile durur. Yeni sultan bu caminin yapımına ilgi duymaz. Ayasofya’nın karşısına kendi camisini yaptırmak ister. Ancak Sultan IV. Mehmet’in annesi Turhan Hatice Sultan hayır işi olarak projeye devam eder.

Yeni Cami Mimarı Kimdir?

Caminin inşasına başlayan Mimar Davut Ağadır. Sonraki dönemlerde Mimar Dalgıç Ahmet Ağa tarafından yapımı devam ettirilen Yeni Cami Mimar Başı Mustafa Ağa tarafından tamamlanabilmiştir.