Yarımburgaz Mağarası Nerededir? Yarımburgaz Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Yarımburgaz Mağarası Marmara Bölgesi'nin ve Türkiye'nin en önemli sit alanlarından biridir. Mağaranın geçmişi 400.000 yıl öncesine dayanmaktadır.

Yarımburgaz Mağarası Nedir?

Yarımburgaz Mağarası ilk olarak Abdullah Bey tarafından 19. YY'da tanıtılmıştır. Mağarada yapılan ilk kazılar Şevket Aziz Kansu liderliğinde Kılıç Kökten yönetiminde gerçekleşmiştir. İlk kazı 1963 yılında mağaranın girişinde yapılmıştır. 1964-65 yıllarına gelindiğinde mağara bölümlere ayrılmış ve sistemli bir araştırma yapılmıştır. Mağara 1966 yılından 1986 yılına kadar tahrip edilmiştir. Bu sebeple bu dönemde tekrar bir Yarımburgaz kazısı gerçekleştirilmiştir. Bu kazı sonucunda mağaranın en eski yerleşiminin Paleotik çağa ait olduğu saptanmıştır.

Yarımburgaz Mağarasına Nasıl Gidilir?

Yarımburgaz Mağarası İstanbul il sınırları içerisinde bulunur. Mağara il merkezinin 22 kilo metre kuzey batısında yer almaktadır. Küçükçekmece ilçesinin Altınşehir bölgesinin 1 kilo metre kuzeyindedir. Güneyde bulunan Küçükçekmece sahilinden yaklaşık olarak 1,5 kilo metre uzaklıkta bulunur. Yarımburgaz Mağarasına Halkalı Altınşehir otobüs hattındaki araçlar ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Yarımburgaz Mağarasına Nasıl Gidilir?

Yarımburgaz mağarası Başakşehir konumunda bulunmaktadır. Mağaraya bu güzergahtan geçen toplu taşıma araçları ile gitmek mümkündür.

Yarımburgaz Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Yarımburgaz Mağarası Eosen yapılı kalker kayalıkların Sazlıdere'ye bakan kısmının yer altı suları ile aşındırılmasıyla oluşmuş bir mağaradır. Mağaranın farklı kotlarda ayrı ayrı ağızları bulunur. birbiri ile bağlantılı olan farklı şekil ve büyüklüğe sahip iki farklı bölümden oluşmaktadır. Yaklaşık olarak Marmara Denizi'ne göre 11-18 metre yüksekte yer almaktadır.

Yarımburgaz Mağarası Özellikleri

Mağaranın Bizans döneminde düzenlemeler yaparak kilise olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Duvarda bulunan hatıl deliklere bakarak mağaraya çekme kat yapıldığı da anlaşılmaktadır. Kilisenin ise mağaranın dışındaki manastır ile ilgili olduğu da apaçıktır. Yukarı mağaradan altta bulunan galeri kısmına menderesler çizerek ara ara geniş salonlara dönüşen kısma ağız kısmındaki rampadan geçilir.

Yukarı mağaranın körlenmesine karşın aşağı mağara 600 metre kadar içeri gider. Aşağı mağara yaklaşık 240 metre yürüdükten sonra çatallaşma görülmektedir. Çatallaşmanın sağdaki kısmı soldakine göre daha geniştir ve bir delhizden geçilmektedir. Mağaranın iç kısımlarına inmek mümkün olmadığı için bu mağaranın gerçek yükseliği bilinmemektedir.

Yarımburgaz Mağarası Tarihi Eser Ya da Milli Park mıdır?

Yarımburgaz Mağarasında uluslar arası alanlarda pek çok kazılar yapılmıştır. Mağaranın en eski Paleotik çağda yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yapılan ilk kazılar mağaranın girişinde yapılmıştır. Daha sonra mağara karelere bölünmüştür daha sistemli ve detaylı kazılar yapılmıştır. Mağara 2001 yılonda Arkeolojik Dağol Sit alanı olarak korumaya alınmıştır.

Yarımburgaz Mağarası Giriş Ücreti

Mağara'ya girişlerde herhangi bir ücret ödenmemektedir. Mağara'da çeşitli dönemlerde çeşitli medeniyetlerin 20-25 kişilik gruplar şeklinde yaşadıkları bilinmektedir. Bunun yanında mağara yalnızca insanlara değil hayvanlara da yerleşim yeri olmuştur. Mağarada yapılan kazı çalışmalarında hayvan fosillerine de rastlanmıştır.

Yarımburgaz Mağarasının ülkemizin bilinen en eski yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Mağara içerisinde çok eski dönemlere ait tarihi eserler de bulunmuştur. Günümüzde yarımburgaz mağarası yok olmanın eşiğine gelmiştir. Bu sebeple de 2012 yılında belediye tarafından korumaya alınmıştır.

Yarımburgaz Mağarası Ziyaret Saatleri

Yarımburgaz Mağarası 24 saat açık bulunmaktadır. Bu sebeple yerli ve yabancı turistler istedikleri zaman mağarayı ziyaret edebilirler. Mağarada ilk insanlara ait izler de bulunmuştur. Bu nedenle de ülkemizin en önemli mağaralarından biridir. Yarımburgaz Mağarası 2001 yılında 1. Dereceden Arkeolojik Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. 2012 yılında ise yıpranmalardan dolayı koruma altına alınmıştır.