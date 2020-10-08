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Türkiye’de kışın yapılacak en güzel aktiviteler… Şimdiden planlarınıza ekleyin
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Türkiye’de kışın yapılacak en güzel aktiviteler… Şimdiden planlarınıza ekleyin

Kış boyunca bembeyaz örtüyle kaplanan göller, şelaleler, ağaçlar ve mimari eserler kartpostallık kareler oluşturuyor. Bu kış için bir planınız yoksa bu haberimiz tam size göre...

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Çıldır Gölü’nde Atlı Kızak / Kars - Ardahan

Donan gölün üzerinde sürülen atlı kızaklara binip buzun üzerinde safari yapmak gibisi yok. Buzu delip balık tutmanın keyfi de cabası. Ayrıca buz tutan göl ve çevresindeki dağlar ise nefes kesici manzaralar sunuyor.

Türkiye’de kışın yapılacak en güzel aktiviteler… Şimdiden planlarınıza ekleyin



Kapadokya’da Trekking, Balon Ve Bisiklet / Nevşehir

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen peri bacaları kışın bir de karla kaplanınca rüya gibi bir manzara sunuyor. Vadide bisiklet ve trekking yapacağınız onlarca rota var. Gün doğumunda havalanan ve gökyüzünde süzülen rengârenk balona binmeden de dönmeyin.

Kartepe’de Tur Kayağı / Kocaeli

Son yıllarda tur kayağına ilgi giderek artıyor. Kartepe ise tur kayağı için ideal parkurlara sahip. Karla kaplı yollar, yamaçlar ve muhteşem manzarada ekibinizle harika vakit geçireceksiniz. Ayrıca Kartepe İstanbul’a da çok yakın.

Erciyes’te Kayak / Kayseri

Kışın en öne çıkan aktivitesi kayak yapmak. Son yıllarda yapılan yatırımlarla öne çıkan Erciyes Kayak Merkezi, 105 kilometre uzunluğundaki 33 piste sahip. Şehir merkezine 25 km. uzaklıktaki kayak merkezi güzel ve eğlenceli vakit geçirmek için ideal.

Türkiye’de kışın yapılacak en güzel aktiviteler… Şimdiden planlarınıza ekleyin



Donmuş Şelale Tırmanışı / Erzurum

Uzundere’de 1000-2400 metre arasında 10 civarındaki donmuş şelale buz tırmanışı için harika imkânlar sunuyor. Hatta Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin buz tırmanış festivalleri de düzenliyor. Tabii pandemiden dolayı henüz planlanan bir şey yok ama belediyenin sitesinden takip edebilirsiniz.

Sarıkız’a Çıkmak / Balıkesir

Kışın Kazdağları’nda yürüyüş yapmak, göletleri ve şelaleleri keşfetmek için en güzel zaman… Deniz seviyesinden başlayıp 1726 rakımında bulunan Sarıkız’a kadar yürürken Sarıkız Efsanesi dışında yolda gördüğünüz doğada sizi etkileyecek.

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