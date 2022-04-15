Türkiye'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Kesin görmeniz gereken şehirler, müzeler, antik kentler ve kanyonlar

Türkiye’de görülmesi gereken yerler ile ilgili liste oldukça uzun olmaktadır. Müzeler ve antik kentler ülkenin farklı şehirlerinde yer almaktadır.

Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler Nerelerdir?

Gezmek isteyen kişilerin kendilerine bir hazırlaması gerekmektedir. Müze ve ören yerleri konusunda geniş bir kültür bulunmaktadır. İstanbul’da bulunan pek çok müze gezilmeye değer yerlerdir. Topkapı sarayı bünyesinde bulundurduğu kaşıkçı elması ile ün yapmıştır. Rahmi Koç müzesi özel bir müze olmasına rağmen zengin bir koleksiyona sahiptir. İçinde bulunan araba koleksiyonu ve anlık açılan sergiler ile tarihe ışık tutmaktadır.

Beşiktaş’ta bulunan denizcilik müzesi ise içinde bulunan kadırgalar ve denizcilik tarihine ait eseler ile bilinmektedir. İstanbul modern sanat ise sanata yolculuk için doğru adres olmaktadır. İstanbul arkeoloji müzeleri ise tarihi bilgileri görmemizi sağlamaktadır. Müzeler sadece İstanbul ile sınırlı değildir. Türkiye’nin dört bir yanında görülmeye değer pek çok müze bulunmaktadır. Ankara etnografya müzesi en eski müzelerden bir tanesi olarak ziyaretçilerini beklemektedir.

Antakya Zeugma müzesi mozaik eserler ile kişileri büyülemektedir. Antalya, Mardin, Bodrum gibi yerlerde yöresel bilgileri aktaran müzeler bulunmaktadır. Ayrıca Göbeklitepe açık hava müzesi olarak ilgi görmektedir. Bilinen en eski tarihten daha önceye ait eserler ortaya çıkarılmıştır. Sadece müzeleri ile değil doğal güzellikleri ile bilinen yerler vardır. Mardin’in Süryani kiliseleri, Amasya, Kapadokya gibi farklı coğrafyaları keşfetmek gerekmektedir.

Kesin Görmeniz Gereken Şehirler

Her şehrin dokusu farklı olmaktadır. İstanbul boğazı ile en güzel şehirler arasında yer almaktadır. Ayrıca tarihe tanıklık etmiş semtleri ve müzeleri bulunmaktadır. Nevşehir bölgesi ise mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır. Ürgüp, Göreme, Uçhisar birer açık hava müzesi olarak tanımlanmaktadır. Peri bacaları doğa harikası olarak görülmeye değer yerler arasında yer almaktadır. Burada yapılacak balon yolculuğu ise güzelliği hafızalara kazıyacaktır.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi ise görülmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır. Bembeyaz traventenler ile farklı bir yer kişileri karşılamaktadır. Ayrıca yörede bulunan kaplıcalar ile kişiler şifa bulmaktadır. Salda gölü görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır. Türkiye’nin Maldivleri olarak tanımlanan yer ise görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Bartın, Amasra küçük ama şirin bir yer olarak listede yerini almalıdır. Mardin ise tarihe tanıklık etmek isteyen ve manastırları gezmek isteyenler için harika bir yerdir.

Türkiye’de Görmeniz Gereken Müzeler

Ayasofya Müzesi içinde eserler ile görülmesi gereken yerler arasında ilk sırada yer almaktadır. Zengin bir kültürü bünyesinde barındırmaktadır. Antakya Zeugma Müzesi görülmesi gereken müzeler arasında yer almaktadır. Konya Mevlana Müzesi ise insanı farklı bir ambiansa sürüklemektedir. Mutlaka görülmesi gereken müzeler arasında yer almaktadır. Mersin arkeoloji Müzesi tarihi bilgileri seven kişiler için etkileyici bir yerdir.

Türkiye’de Görmeniz Gereken Antik Kentler

Antik kentler Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunmaktadır. Perge Antik kenti Antalya Bölgesinde bulunan bir antik kenttir. Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülmektedir. Efes antik Kenti Selçuk ilçesinin 3 km yakınında bulunan bir antik kenttir. Yunan dönemine ait olduğu bilinmektedir. Termossos antik kenti Antalya bölgesinde bulunan bir antik kenttir. Patara Antik kenti Roma dönemine ait kalıntıları barındırmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 10 antik kent bulunmaktadır.

Türkiye’de Görülmesi Gereken Kanyonlar

Görülmesi gereken pek çok kanyon bulunmaktadır. Bunlar içinde en ünlü olanları Antalya’da bulunan Güver kanyonu, Artvin Cehennem Deresi kanyonu, Aydın İnceğiz kanyonu olarak sayılmaktadır. Ama farklı kanyonlar bulunmaktadır.