Türk kültürünü tanıtmak için bisikletiyle ülke ülke geziyor

Almanya’da yaşayan inşaat mühendisi Recai Pak, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Köln kentinde bulunan ofisini kapatarak bisikletiyle yola çıktı. Türk bayrağı taktığı bisikletiyle 42 günde 6 ülke ve 20’den fazla şehir gezen Recai Pak, 42 gün sonra Türkiye’ye ulaştı. Gezdiği ülke ve şehirlerde karşılaştığı herkese Türk kültürünü anlattığını ve çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Pak, Kapıkule Sınır Kapısı’nda toprağı öptükten 3 gün sonra annesinin memleketi olan Kocaeli’ne ulaştı. Kocaeli’de mola vererek bisikletinin tamirat işlerini yapan Recai Pak, kendisine ait sosyal medya hesaplarında yolculuğunu yayınlıyor. Yolculuğunun devamında Türkiye’nin 50 şehrine giderek, bu şehirlerin güzelliklerini Avrupa’ya tanıtmayı planlayan Recai Pak, Türkiye turunu tamamlamasının ardından Asya ülkelerine açılarak Moğolistan’a kadar pedal çevirmek istiyor.









'VATANIMIZA ÇOK AŞIK VE SADIK İNSANLARIZ'



Kat ettiği yol boyunca insanlarla yakınlaşmaya çalıştığını söyleyen Recai Pak, "Avrupa ile Türkler arasındaki arkadaşlığı olsun, kültür alışverişini olsun biraz daha kuvvetlendirmek için yola çıktık. Almanya, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Kapıkule’ye vardım. Her ülkenin milletiyle tanıştım. Her ülkenin insanının ön yargıları, düşünceleri farklı olduğu için her ülkede en az 3- 4 gün kaldım. Oradaki millet ile çok yakınlaşmaya çalıştım. Sohbet, muhabbet, alışveriş, misafirperverlik gibi konularda hiçbir yanlış görmedim. Almanya’dan Türkiye’ye kadar böyle oldu. Tabii ki bizim vatandaşlarımız daha da başka. Biz Avrupa’da doğup, büyümüş Türkler olarak zaten vatanımıza çok aşık ve sadık insanlarız. Bizim buradaki mesajımız hem bir taraftan Türk oğlu Türk olmamız, bir taraftan da vatanımıza olan sonsuz sevgimizi gösterme isteğimizdir" dedi.



'AVRUPA’DA TÜRKLERE KARŞI YAPILAN HABERLERİ BEĞENMİYORUZ'



Avrupa medyasında Türkiye hakkında hiçbir güzel habere yer verilmemesini protesto ettiğini ifade eden Pak, şöyle konuştu:









"Avrupa’daki medyayı, orada Türklere karşı yapılan haberleri biz beğenmiyoruz. Son 10 senede, bizim ne Covid dönemindeki yardımlarımız, depremdeki yardımlarımız, mültecilere yardımlarımız, hareketlerimiz, hiçbir zaman bunlarla alakalı güzel bir haber duymak bana nasip olmadı. Bizim Almanya’da bir sürü arkadaşlarımız, teyzelerimiz, amcalarımız var. Seviyoruz onları. Onlarla birlikte büyüdük. Ama medya bizim arkadaşlığımızı istemediği için böyle bir yola çıktık."



'AVRUPALILARA TÜRKİYE’NİN MİSAFİRPERVERLİĞİNİ TANIŞTIRMAK İSTİYORUM'



Türkiye’nin 50 şehrini gezerek Avrupa’ya Türk kültürünü göstermek istediğini belirten Recai Pak, "Avrupa’nın Türkiye’yi turizm risk bölgesi olarak seçmesine çok kızgınım ben. Bu benim özel düşüncem. Bizim bu şekilde 10 ile 12 milyar Euro arasında paramızı haksız şekilde elimizden aldılar. Burada bir sürü çalışan, hizmet veren arkadaşlara karşı saygısızlık oldu. Bilinçli olarak yapılmış, stratejik bir hareketti. Benim hedefim, gelecek 2,5 ayda 50 güzel şehrimizi, Karadeniz’den Doğu’ya, Akdeniz’den Ege’ye dolaşarak Avrupalılara Türkiye’nin güzel misafirperverliğini, kültürünü, insanlığını tanıştırmak istiyorum" diye konuştu.