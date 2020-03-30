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Tarihi Sultanahmet Meydanı tarihin en sakin günlerini geçiriyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:53,Son Güncelleme:/

Tarihi Sultanahmet Meydanı tarihin en sakin günlerini geçiriyor

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların İstanbul’da dışarı çıkmaması üzerine tarihin en sakin günlerinden birisini geçiren Sultanahmet Meydanı havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde hergün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen tarihi meydanda bulunan kişilerin parmaklar ile sayılır düzeyde olduğu görüldü.

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Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüs Türkiye'de de 131 kişinin ölümüne neden oldu. Yaşanılan ölümlerin ardından yetkililerden gelen ‘Sokağa Çıkmayın’ uyarısı üzerine vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaştı, tarihi Sultanahmet Meydanını boş kaldı. Korona virüs nedeniyle boş kalan Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi.

Tarihi Sultanahmet Meydanı tarihin en sakin günlerini geçiriyor


Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda alışılmışın dışında görüntüler kameralara yansıdı. Normal zamanlarda binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından ziyaret edilen alanda parmak ile sayılır sayıda kişinin olduğu görüldü.


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