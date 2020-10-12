Tarihi ilçeyi esnaf tanıtıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve 'En iyi korunan 20 kent' arasında bulunan, Osmanlı’dan kalan mimarisi, lokumu ve safranı ile ünlü Safranbolu’nun tarihi çarşı bölgesinde bulunan esnaf, turistlere ilçenin tarihini ve safranı anlatarak gönüllü turizm elçiliği yapıyor. Safranbolu’da lokum satılan iş yerlerine gruplar halinde gelenlere, ilçe hakkında bilgiler veren esnaf, ayrıca safran çayı ve lokum ikramında bulunuyor.





Müşterilerimiz mutlu



Yaklaşık 20 yıldır Safranbolu da esnaflık yapan lokum üreticisi Onur Şen, ''Safranbolu’ya insanlar şehri gezmeye geliyorlar. Buraya gelince bu şehirle ilgili bilgi edinmeye çalışıyorlar. Bizde burada elimizden geldiğince Safranbolu’nun evleri hakkında, büyük değerimiz olan ve şehre ismini veren safran bitkisi hakkında ve şehrimizde tescilli olan lokum hakkında dilimiz döndükçe bilgilendirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz bu durumdan mutlular'' diye konuştu.