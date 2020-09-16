Taksim Camii Nerede? Taksim Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Taksim Camii Art deco mimari türü ile inşa edilmektedir. Bu mimari türü bir Fransız sanat anlayışından ibarettir. Taksim Camii halen daha yapım aşamasında ve inşaatı devam etmektedir.

Taksim Camii Hakkında Bilgi

Taksim Cami tam olarak 960 kişinin aynı anda ibadet yapmasını sağlayacak olan bir camidir. 2017'de yapımına başlanan bu cami hala inşası devam eden camiler arasındadır. Taksim Camii'nin açılması 2020 yılında ön görülmektedir. Bu caminin birden fazla mimarı bulunmaktadır. Osmanlı imparatorluğu padişahlarından birisi olan 1. Mahmud tarafından Taksim'e inşa edilen Taksim makseminin arka tarafına inşa edilmektedir.

Taksim Camii yakınlarında ise bir Ortodoks kilisesi yer almaktadır. Cami Türkiye'nin ünlü inşaat şirketlerinden birisi olan Sur Yapı inşaat tarafından inşa edilmektedir.

Taksim Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Taksim Camii İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer almaktadır. Beyoğlu ilçesinin Taksim semtinde yer almaktadır. Taksim Camii'ne ulaşım merkezi bir konumda olduğundan ötürü son derecede kolaydır. Taksim Camii'ne ulaşmak için öncelikle toplu taşıma ile en hızlı şekilde ulaşılır. M4 metrosuna binildikten sonra Ayrılık çeşmesinde inilir. Daha sonra buradan Marmaray hattına bindikten sonra ise Sirkeci durağında inilir. Sirkeci durağına geldikten sonra buradan ya tramvay ya da tekrardan metroya binilerek Taksim meydanında inilir.

Taksim meydanına gitmek için bir diğer alternatif ise, Kadıköy'den vapur ile birlikte Karaköy semtinde inilir. Karaköy'de bulunan tarihi tek seferlik olan tramvaya binildikten sonra İstiklal caddesine varılır. İstiklal caddesinden yürüme mesafesi ile birlikte Taksim meydanına gelinir. Buradan da kısa süre içerisinde cami içerisine ulaşım sağlanabilir.

Taksim Camii Tarihi

Taksim Camii yapımına 2017 yılında başlanmış ve 2020 yılında bitirilmesi hedeflenen bir camidir. Tarihte Taksim meydanı için cami yapılması düşüncesi ilk olarak 1968 yılında meydana geldi. Proje için ise 1977 yılında yapım için izin alındı. Fakat 1983 yılında Danıştay'ın verdiği karar neticesinde bu proje iptal edilmiş oldu. 1990'lı yıllara gelinince Taksim meydanında bir cami eksikliği konusu tekrar gündeme geldi. 2011 yılında ise bu konu bir dava konusu haline geldi.

1993 yılında Beyoğlu tarihi bir ilçe olmasından ötürü bir "Kentsel koruma alanı" olarak belirlendi. Bundan dolayı buraya bir cami yapılmasına izin verilmemekteydi. 2011 yılında ise buranın tarihi yapısına uygun bir proje geliştirildi ve cami yapılmasına karar verildi. 2017 yılında ilk caminin inşasına başlanmış oldu.

Taksim Camii Özellikleri

- Taksim Camii 960 kişi kapasitelidir.

- Toplam 2 adet minaresi bulunmaktadır.

- Minare yüksekliği 30 metredir.

- Kubbe yüksekliği 9.6 metredir.

- Art deco mimari türü ile inşa edilmektedir.

Taksim Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Taksim Camii mimarı Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'dır. Bu cami Sur Yapı inşaat tarafından yapılan bir camidir.