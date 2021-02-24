Spil Dağı Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Spil Dağı Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Spil dağı milli parkı Türkiye'nin en çok ziyaret edilen milli parkları arasındadır. 1968 yılından beridir faaliyette olan Spil dağı milli parkı oldukça büyük bir yüzölçümüne sahiptir.



Spil Dağı Milli Parkı Nerede?



Spil dağı milli parkı Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alan illerinden olan Manisa'da yer alan bir milli parktır. Spil dağında yer alır. Aynı zamanda bu milli parkın bir kısmı da İzmir sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa'nın Beşpınar ilçesinde yer almaktadır.



Spil Dağı Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Spil dağı milli parkına ulaşım son derecede kolaydır. Spil dağı milli parkı Manisa merkeze yakın bir konumda olduğundan dolayı toplu taşıma araçları ya da özel araçlarla ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma araçlara karşın özel araçlar ile birlikte daha hızlı ulaşmak mümkündür. Şehir merkezine geldikten sonra toplu taşıma araçlarını kullanarak 50 dakika gibi kısa süre içerisinde Spil dağı milli parkına ulaşım sağlayabilirsiniz.



Manisa'ya tam olarak 25 kilometre, İzmir'in şehir merkezine ise 50 kilometre uzaklıkta bulunan bir dağdır. Spil dağı milli parkına özel araçlarla gelmek daha uygun olacaktır. Çünkü toplu taşıma bu dağa ulaşmak için zor bir seçenek olacaktır. Çünkü her toplu taşıma aracı bu milli parka ulaşım sağlayamamaktadır. Bundan dolayı Spil dağı milli parkına eğer özel aracınız yoksa Manisa merkezden ya da İzmir merkezden araç kiralayarak da ulaşım sağlayabilirsiniz.



Spil Dağı Milli Parkı Konaklama



Spil dağı milli parkının bulunduğu ilçesinde birçok otel ve pansiyon vardır. Bu otel ve pansiyonlara rezervasyon yaparak internet üzerinden konaklama imkanlarından faydalanabilirsiniz. Spil dağında konaklamak için 200 - 400 TL arası bütçe ayırmanız yeterli olacaktır. İster tek kişilik odalarda isterseniz de çift kişilik odaları da tercih ederek buradaki konaklama imkanlarından faydalanmanız mümkündür. Spil dağı milli parkı içerisinde ki pansiyonlarda da kalarak konaklamayı daha da ucuz hale getirebilirsiniz.



Aynı zamanda kamp yaparak da yine buradaki konaklama imkanlarından faydalanmak mümkündür.



Spil Dağı Milli Parkı Kamp



Spil dağı milli parkında kamp yapmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazladır. Spil dağı milli parkında her türlü kamp yapma imkanları bulunmaktadır. Hem bungalov evlerde hem de normal çadır kiralama hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Spil dağı milli parkı içerisinde kamp yapma olanakları arttığından dolayı şehir dışından da sürekli olarak kişiler gelmektedir. Spil dağı milli parkı kamp karavan imkanları da yer almaktadır. Dilerseniz kamp kiralama hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.



Spil Dağı Milli Parkı Giriş Ücreti



Spil dağı milli parkına eğer araçlarınız ile birlikte giriş yapacaksanız 8 TL ücret ödemek durumundasınız. Onun dışında milli parka normal giriş ise ücretsizdir.



Spil Dağı Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



- 1517 metre rakımı bulunan bir milli parktır.

- Bitki örtüsü bakımından Spil dağı milli parkı oldukça zengin bir parktır.

- Yabani hayvan çeşitliliği bu milli parkta oldukça yaygın olarak bilinmektedir.