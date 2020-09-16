Şemsi Paşa Camii Nerede? Şemsi Paşa Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Caminin diğer Mimar Sinan eserlerinden en büyük farkı, avlusunda bir su rögarı bulunmasıdır. Bu rögar, fırtınalı havalarda caminin içine kadar gelen deniz sularının tasfiye edilmesi için yapılmıştır. Mimar Sinan'ın yaptığı diğer camilerden diğer farkı, avlunun asimetrik olmasıdır. Asimetrik avlunun yanında mabet ve mezarlar yer alır.

Şemsi Paşa Camii Hakkında Bilgi

Tek kubbeli küçük bir cami olan Şemsi Paşa Camiinin giriş kapısında beyaz mermer kullanılmıştır. Mermere ek olarak kapı, Hereke taşlarıyla süslenmiştir. Çok nadir bulunan kırmızı Burgaz taşı ise camideki dershane kapısının kemerinde yer almaktadır.

Şemsi Paşa Camii, iki ana bölümden oluşuyor. Osmanlı döneminde ''darülhadis'' adı verilen medrese ve türbeden meydana gelen cami, Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden biri olarak görülmektedir. Türbenin inşasında tuğla ve kesme taş kullanılmıştır. İçerisinde ise sadece Şemsi Ahmed Paşa'nın sandukası yer alıyor.

Kare planlı yapılan caminin tamamında kesme taş kullanılmıştır. Kubbenin hem iç hem de kasnak kısmı, Osmanlı mimarinin klasik motiflerinden biri olan ''palmet'' motifleriyle süslenmiştir.

Şemsi Paşa Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Şemsi Paşa Camii, Üsküdar ilçesinin sınırları içerisindedir. 500A, 15KÇ, 11Ü, 11T, 11Y ve 320A otobüslerinden birine binilerek caminin karşısındaki durakta inilebilir. Merkezi bir konumda yer alan Şemsi Paşa Camisine metro ve Marmarayla ulaşım sağlamak da mümkündür. Bir diğer seçenek ise Beşiktaş ve Karaköy'den, Üsküdar'a vapurla geçmektir. Şemsi Paşa Camii, iskeleye beş dakikalık yürüme mesafesindedir.

Şemsi Paşa Cami Tarihi

Şemsi Paşa Camii, Hicri takvime göre 988, Miladi takvime göre 1580 tarihinde inşa edildi. Külliyenin batı kanadında yer alan Şerefabad Kasrı, 19. yüzyılın son çeyreğinde yıkılmıştır. Sonraki yıllarda boş alana havuz inşa edilmiş ve özellikle Ramazan ayında ışıklı su gösterileri düzenlenmiştir. Külliyenin kuzey ve doğu kısmında yer alan çiçek bahçeleri, 1970 yılından sonra yerini ticari mekanlara bırakmıştır.

Cami hakkındaki belgeler incelendiğinde tarihi yapının birçok kez onarım geçirdiği görülmektedir. Restorasyon çalışmaları esnasında çatlayan kubbe düzeltilmiş ve medrese odalarında düzenlemeye gidilmiştir.

Şemsi Paşa Caminde yapılan diğer onarımlar ve tarihleri:

1895: 1894 yılında İstanbul'da meydana gelen deprem caminin hasar görmesine neden olmuştur. Cami depremden bir yıl sonra onarıldı.

1940 - 1943: Onarım ve tadilat, Vakıflar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

2008: Yıkılma riskine karşı minare onarıldı.

Şemsi Paşa Camii Hikayesi

Cami, Osmanlı'nın İmparatorluğunun yükselme döneminde inşa edildi. İslami geleneklere bağlı kalınarak, gösterişten uzak bir şekilde yapılan cami Mimar Sinan'ın en küçük ve en sade eserlerinden biridir. Şemsi Paşa Camii, III. Murad ve III. Ahmed'in ikamet ettiği kasrın tam karşısına yapılmıştır. Halk arasında Kuşkonmaz Camii olarak bilinen caminin önemli bir özelliği vardır. Kuşların minareye çarpıp zarar görmesini önlemek için, cami rüzgarların kesiştiği noktada inşa edilmiştir. Mimar Sinan'ın dehasını gösterdiği bu ince detay, zamanla halk arasında yayılmış ve Şemsi Paşa Camine kısaca Kuşkonmaz Cami denmiştir.

Not: 1940 yılında yapılan onarım çalışmalarından sonra, külliyenin içinde yer alan kitabelerden bir kısmı ve kubbelerdeki kurşun kaplamalar çalınmıştır.

Şemsi Paşa Camii Ziyaret Saatleri

Şemsi Paşa Camii, haftanın 7 günü, 24 saat ziyarete açıktır. Camiye gelenler tarihi yapının bitişiğindeki Şemsi Paşa Türbesini de ziyaret edebilirler.