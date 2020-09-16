Şakirin Camii Nerede? Şakirin Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Türkiye'nin en modern camisi olarak kabul gören Şakirin Cami, değerli imamları ve güzel sesli müezzinleri ile de adından söz ettiriyor. Merkezi bir konumda bulunan cami, çok sayıda Müslümanın temiz, hijyenik ve modern koşullarda ibadetlerini rahatlıkla yapabilmelerine hizmet ediyor. Diğer camilere de hizmetleri ve beğenilen mimari dokusu ile örnek oluşturuyor.

Şakirin Cami Hakkında Bilgi

Şakirin Caminin adı Arapçada "müteşekkir" manasına gelmektedir. Şakirin Cami, üç tarafı camlarla çevrili görkemli bir mimari yapıdır. Cami, 3.000 metrekare zemin üzerine inşa edilmiştir. Şakirin Caminin toplam inşaat alanı ise 10.000 metrekare olarak hesap edilmiştir. Caminin kapasitesi 500 kişi olarak belirtilmektedir. Her biri 35 metre olmak üzere iki tane minaresi bulunmaktadır. Caminin, protokol camisi olma işlevini kazanacağı tahmin edilmektedir.

Şakirin Cami Nerede?

Şakirin Camiyi ziyaret etmek isteyenler tarafından caminin yeri merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Şakirin Cami, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde yer alır. Şakirin Cami, Üsküdar ilçesinde ise Karacaahmet Mezarlığı girişinde konumlanan bir cami olup 7 Mayıs 2009 yılından günümüze hizmet vermektedir.

Şakirin Camisi Tarihi

Şakirin Cami, Semiha Şakir Vakfı aracılığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine sağladığı arsa üzerine 2005-2009 yıllarında inşa edilmiştir. Şakirin Camisinin inşaatı yaklaşık olarak beş yıl sürmüştür.

Şakirin Camisi Özellikleri

Şakirin Camisi, modern bir görünüme haizdir. İç avlusunda bulunan havuz, Londra'nın meşhur su heykeltraşçısı William Pye tarafından tasarlanarak saydam kubbeli olarak yapılmıştır. Böylelikle caminin ve minarelerin görüntülerinin havuza yansıması sağlanmıştır. Şakirin Caminin minberi ise on iki basamaklıdır. Minberin sağ ve sol tarafında evreni sembolize eden figürler mevcuttur. Caminin avlusu içerinde küçük bir müze yer alır. Bu müzede dört parçadan oluşan kıymetli Kabe örtüsü, İznik çinisinin en güzel örnekleri ile bazı değerli Türk İslam eserleri sergilenmektedir.

Şakirin Camisi Hikayesi

Semiha Şakir, vefatından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir. Bu durumun ardından Karacaahmet Cami'nin yetersiz olduğunu düşünen çocukları Gazi, Gassan ve Ghada anne ve babaları olan Semiha Şakir ile İbrahim Şakir anısına Karacaahmet'e yeni bir cami yaptırmaya karar verirler ve Şakirin Camiyi yaptırırlar. Şakirin Cami, Şakir ailesinin yaptırdığı ilk cami değildir. Daha önceki zamanlarda da üç tane cami yaptırmışlardır. Yalnız mimari nitelikleri sebebi ile en büyük ilgiyi Şakirin Cami görmüş olup halen de büyük bir beğeni toplamaktadır.

Şakirin Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Şakirin Caminin proje tasarımı Hüsrev Tavla, iç dekorasyonu ise Zeynep Fadıllıoğlu'na aittir. Ülkemizin en modern ve dikkat çekici camilerinden biri olduğu kabul edilen Şakirin Cami, aynı zamanda ilkleri yansıtan önemli yapıdır. Şöyle ki Şakirin Cami, iç dekorasyonu bir kadın tarafından tasarlanan ilk camidir. Caminin taşları Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden getirilmiştir. İçi dışarıdan görülen caminin taşları oldukça beğenilmektedir. Şakirin Caminin tasarımı, tek kubbeli olarak gerçekleştirilmiştir. İç süslemelerde ise Selçuklu ve Osmanlı motifleri kullanıldığı görülmektedir.

Şakirin Caminin üç tarafı camlarla bezeli pencereleri Kur'an-ı Kerim sayfaları gibi tasarlanmıştır. Şakirin Caminin mimarisi ile Gazi Şakir bizzat ilgilenmiştir. Şakirin Caminin proje mimarı olan Hüsrev Tavla'yı ise bir aile yakınlarının yardımı ile bulmuşlardır. Şakirin Caminin iç tezyinatını ise usta nakkaş Semih İrteş yapmıştır.