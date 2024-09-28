×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarOrkun Ün
Orkun Ün
Orkun Ün
Orkun ÜnYazarın Tüm Yazıları

Bu haberdir

#Orkun Ün#Kelebek#Yazar

Metin Arolat’ın hayatını kaybettiği görüntüleri izledik. Şarkı söylerken masaya yığılıyor Arolat.

Haberin Devamı

Ben sonra bunu eleştirenleri okudum. “Yayınlamayın artık” diye. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var, bu görüntüyü bulan sosyal medya hesapları değil.
Bir haber kanalında yayınlandı o görüntüler.
Neden?
Çünkü olayın haber değeri var. Kaldı ki Arolat’ın ölümü beraberinde büyük bir serum tartışmasını getirdi biliyorsunuz.
Farkındalık da var işin içinde yani. Ama o görüntüler için “Artık yayınlamayın, kaldırın, silin” demek saçma bir tartışmadan öte bir şey değil. Kimlerin ne görüntülerini gördük bu güne kadar ve hepberaber seyrettik, hayret ettik.
O yüzden lütfen, büyütmeyin.
Kimseye de kızmayın.
Dünyanın her yerinde böyle görüntüler olur ve yayınlanır.

Unutmayalım

Katledilen Narin’i unutmayacağız.
Benim artık kafam yandı.
Şunları anlayamıyorum:
◊ 3-5 çapulcunun zekamızla dalga geçme çabalarını...
◊ Narin’i kimin öldürdüğünü bilmememizi...
◊ Her gün bir kişinin çıkıp ifadesini değiştirmesini...
◊ Kız çocuğunun bu kadar değersiz görülüp erkeklerin el üzerinde tutulma çabasını...
◊ “Amca mı, abi mi, dayı mı, anne mi” gibi garip soruları halen kendimize sormamızı...
Çıldıracağım artık.
Çözün lütfen şu olayı, azıcık da olsa içimiz serinlesin.

Haberin Devamı

‘Gülriz’ bölgeyi değiştirdi

Taksim’de Asmalımescit bölgesinde yeni bir mekan açıldı. Adı Gülriz...
Konsepti ise meyhane.
Türk mutfağının bilindik lezzetlerini bugüne kadar tanık olmadığımız şekilde sunuyorlar.
Çok başarılılar mutfak konusunda. Genelde akşam oturduğumuz mekanlarda sohbete bakarız, lezzet pek aramayız.
Artık işler değişti.
Gülriz ekibi de bunun farkına varıp yapıyor şovunu.
Müzikler de farklı bir deneyimin kapısını açıyor.
1970’lerden günümüze uzanan bir repertuvar sunuyorlar.
Ben Beyoğlu’nun eski günlerini çok duyanlardanım, dönüyor eski günlere orası artık.
Caddenin kenarında oturup geleni geçeni seyredip Beyoğlu kokusu almak istiyorsanız 10 numara bir adres sizin için Gülriz.

Gidecek mi sanmıştık?

Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’i hatırlarsınız.
Çok eleştirilmişti.
Bir de altın bileziği vardı Bilgen’in.
Doktor olan Türkiye güzeli Bingöl’e atanmıştı.
“Yarışmadan sonra gidip göreve başlayacağım” demişti.
Ben, “İdil oraya büyük ihtimalle gitmez, gitmeyecek” diye yazmıştım.
Bilin bakalım ne olmuş?
Gitmemiş ve görevine başlamamış İdil.
Buyurun bakalım.
“Gideceğim” demeseydi keşke.
“Ben iyi tanırım böylelerini o yüzden de gitmez” diye yazdım zaten.
Bu saatten sonra gitse de 15 günden fazla kalmaz kalamaz oralarda.
Bambaşka bir yol çizecek kendine belli.
Ama bana kalsa mesleğini yapsın.
Onun için en doğru yol ‘o yol’ çünkü.

Çok ayıp çok

Haberin Devamı

Türkiye Milli Basketbol takımının hocası olan Ergin Ataman hiç olmaması gereken bir hareket yaptı.
Sarı kırmızılı takımın, Fener karşısında galibiyetine gönderme yaparak eliyle 3-1 hareketi yaptı tribünlere.
Özür dilemiş o hareketin ardından Ataman ama nafile.
Ardından Fenerbahçe, Ataman milli takımda kaldığı sürece milli takıma basketbolcu göndermeyeceğini açıkladı.
Bence bu hareketin ardından milli takımı derhal bırakmalı Ergin Ataman.
Özür falan bu saatten sonra soğutmaz Fenerbahçelilerin içini. Kaldı ki sadece Fenerbahçe mevzusu değil bu, hiçbir ülke takımına yapılmaz böyle bir hareket.
Yahu sen milli takım hocasısın milli!
Çok özledik biz efendi insanları çok.
Mumla arar olduk.

#Orkun Ün#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Asıl olan iç cephedir gerisi teferruattır

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

‘Tech Visa’ programı Türkiye için bir fırsat

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Dünyada adalet arayışı artabilir

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Sıradışı kahvaltıların ve aromatik otların ülkesi

EBRU ERKE
EBRU ERKE

Yeşilay’dan yasadışı kumar alarmı... ‘Kumar bağımlılığı…

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE
TÜM YAZARLARIMIZ