Bu haberdir

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Ben sonra bunu eleştirenleri okudum. “Yayınlamayın artık” diye. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var, bu görüntüyü bulan sosyal medya hesapları değil.

Bir haber kanalında yayınlandı o görüntüler.

Neden?

Çünkü olayın haber değeri var. Kaldı ki Arolat’ın ölümü beraberinde büyük bir serum tartışmasını getirdi biliyorsunuz.

Farkındalık da var işin içinde yani. Ama o görüntüler için “Artık yayınlamayın, kaldırın, silin” demek saçma bir tartışmadan öte bir şey değil. Kimlerin ne görüntülerini gördük bu güne kadar ve hepberaber seyrettik, hayret ettik.

O yüzden lütfen, büyütmeyin.

Kimseye de kızmayın.

Dünyanın her yerinde böyle görüntüler olur ve yayınlanır.

Unutmayalım

Katledilen Narin’i unutmayacağız.

Benim artık kafam yandı.

Şunları anlayamıyorum:

◊ 3-5 çapulcunun zekamızla dalga geçme çabalarını...

◊ Narin’i kimin öldürdüğünü bilmememizi...

◊ Her gün bir kişinin çıkıp ifadesini değiştirmesini...

◊ Kız çocuğunun bu kadar değersiz görülüp erkeklerin el üzerinde tutulma çabasını...

◊ “Amca mı, abi mi, dayı mı, anne mi” gibi garip soruları halen kendimize sormamızı...

Çıldıracağım artık.

Çözün lütfen şu olayı, azıcık da olsa içimiz serinlesin.

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‘Gülriz’ bölgeyi değiştirdi

Taksim’de Asmalımescit bölgesinde yeni bir mekan açıldı. Adı Gülriz...

Konsepti ise meyhane.

Türk mutfağının bilindik lezzetlerini bugüne kadar tanık olmadığımız şekilde sunuyorlar.

Çok başarılılar mutfak konusunda. Genelde akşam oturduğumuz mekanlarda sohbete bakarız, lezzet pek aramayız.

Artık işler değişti.

Gülriz ekibi de bunun farkına varıp yapıyor şovunu.

Müzikler de farklı bir deneyimin kapısını açıyor.

1970’lerden günümüze uzanan bir repertuvar sunuyorlar.

Ben Beyoğlu’nun eski günlerini çok duyanlardanım, dönüyor eski günlere orası artık.

Caddenin kenarında oturup geleni geçeni seyredip Beyoğlu kokusu almak istiyorsanız 10 numara bir adres sizin için Gülriz.

Gidecek mi sanmıştık?

Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’i hatırlarsınız.

Çok eleştirilmişti.

Bir de altın bileziği vardı Bilgen’in.

Doktor olan Türkiye güzeli Bingöl’e atanmıştı.

“Yarışmadan sonra gidip göreve başlayacağım” demişti.

Ben, “İdil oraya büyük ihtimalle gitmez, gitmeyecek” diye yazmıştım.

Bilin bakalım ne olmuş?

Gitmemiş ve görevine başlamamış İdil.

Buyurun bakalım.

“Gideceğim” demeseydi keşke.

“Ben iyi tanırım böylelerini o yüzden de gitmez” diye yazdım zaten.

Bu saatten sonra gitse de 15 günden fazla kalmaz kalamaz oralarda.

Bambaşka bir yol çizecek kendine belli.

Ama bana kalsa mesleğini yapsın.

Onun için en doğru yol ‘o yol’ çünkü.

Çok ayıp çok

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Türkiye Milli Basketbol takımının hocası olan Ergin Ataman hiç olmaması gereken bir hareket yaptı.

Sarı kırmızılı takımın, Fener karşısında galibiyetine gönderme yaparak eliyle 3-1 hareketi yaptı tribünlere.

Özür dilemiş o hareketin ardından Ataman ama nafile.

Ardından Fenerbahçe, Ataman milli takımda kaldığı sürece milli takıma basketbolcu göndermeyeceğini açıkladı.

Bence bu hareketin ardından milli takımı derhal bırakmalı Ergin Ataman.

Özür falan bu saatten sonra soğutmaz Fenerbahçelilerin içini. Kaldı ki sadece Fenerbahçe mevzusu değil bu, hiçbir ülke takımına yapılmaz böyle bir hareket.

Yahu sen milli takım hocasısın milli!

Çok özledik biz efendi insanları çok.

Mumla arar olduk.