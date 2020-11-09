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Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 09:06 | Son Güncelleme:

Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 160 metre uzunluğunda bir merdiven ile bir erkeğe ait 1500 yıllık iskelet bulundu.

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Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda 160 metre uzunluğunda bir merdiven yapısı ile bin 500 yıl öncesine ait erkek iskeleti bulundu.

Perre Antik Kentinde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu



Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 11 yıl ara verildikten sonra bu yıl antik kentte yeniden başlatılan kazılarda 160 metre uzunluğunda bir merdiven yapısının ortaya çıkarıldığını söyledi. Alkan, yeni bulunan merdivenin son kısmındaki mezarlık bölümünde bir erkek iskeleti tespit edildiğini belirterek, "Bu erkek iskeleti yaklaşık 1500 yıl öncesine ait, günümüze sağlam bir şekilde gelmesi çok önemli. İskeletin hemen yan kısmında ise kanatlı bir hayvanın pişirildiği ve kemiklerin ortaya çıktığını fark ettik. Bu da gösteriyor ki bize; ölü yemeği olarak kendisine sunulmuş. Burada 1500 yıla yakın iskeletin sağlam olarak günümüze gelmesi özellikle arkeologlara çok iyi bir yol gösterebilir" dedi.

Perre Antik Kentinde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu



Alkan, iskeletin bu kadar uzun süre dayanmasının nedeninin ise üzerindeki toprak yapısının fazlalığından kaynaklandığını belirterek, "İskeletin sağlam gelme nedeni üstündeki toprak yapısının çok ve derin şekilde gömülmüş olması. Yine kimsenin dokunmamış olması da sağlam kalma nedeni. Yoksa iskeletler toz haline geliyor" diye konuştu.

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