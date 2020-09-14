Paris seyahatini kabusa döndürecek durum: Paris Sendromu

Romantik şehir Paris, aşıklar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Filmlerde betimlenen o büyüleyici sokaklar, muhteşem gece hayatı ve bütünüyle romantik olan bu şehir, çok büyük umutlarla gidenleri hüsrana uğratabiliyor. Hayallerindeki Paris’i bulamayan Japon turistler ise bu durum karşısında Paris sendromu yaşıyor.

Japonlar farklı ülkeleri sık sık ziyaret ediyor. Özellikle de Fransa’da çok fazla Japon turistle karşılaşmak mümkün. Her yıl büyük hayallerle gelen Japon turistlerin yüzde 20’si ise bu sendromla karşılaşıyor. İlk defa 1986 yılında Japon profesör Hiroaki Ota tarafından tanımlanan bu hastalık, turistlerde his değişikliği, kaygı gibi birçok psikolojik etkiye sebep olabiliyor. Sorunun tek tedavisi de ülkeye dönüp bir daha asla Paris’e gitmemek olarak belirtiliyor.

Özellikle turist kadınlarda çok sık rastlanan bu psikolojik etki için bir destek hattı bile var. Sadece Japonlarda değil, bu sendrom Paris’te umduğunu bulamayan herkes tarafından yaşanabilir. Paris seyahatinizin kabusa dönmemesi ve sendroma kapılmamak için Paris’te yapabileceğiniz en keyifli aktiviteler...

Eyfel Kulesi'ne çıkın

Paris denilince akla ilk olarak Eyfel Kulesi gelir. Giden her turist ise mutlaka kuleye çıkıp Paris’i izler. Oldukça yüksek olan Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, şehri ayaklarınızın altına serecek. Gündüz çok keyifli olan bu etkinliği gece muhteşem bir yemekle de taçlandırabilirsiniz. Kulede bulunan restoranda harika bir akşam yemeği yiyerek Paris’in tadını çıkarabilirsiniz.

Paris sokaklarını keşfedin

Pek çok filmde hayranlıkla izlediğiniz Paris sokaklarını bir de kendiniz keşfedin. Gecesiyle gündüzüyle sizde farklı hisler uyandıracak bu sokakların en bilineni La Marais’in daracık sokakları. Kentin mimarisini inceleme fırsatı sunan bu sokaklarda birkaç saat turlayıp alışveriş yapabilirsiniz.

Tekne turu yapın

Tekne turu bir şehirde yapılabilecek en güzel şeylerden biri olabilir. Eyfel Kulesi’nin hemen önünden kalkan tekneye binip ve nehir boyunca şehrin birçok önemli simgesini görebilirsiniz. Yaklaşık 1 saat sürecek bu tur boyunca belki hiç bilmediğiniz yerleri görecek, rehber sayesinde şehir hakkında birçok bilgiye de sahip olabileceksiniz.

Müze ve sanat galerilerini gezin

Şehirde o kadar çok müze ve sanat galerisi var ki, sadece bir gününüzü bunları gezmeye ayırmanız gerekebilir. Ziyaret edeceğiniz müzeleri önceden belirleyip Paris’e gitmeden biletlerinizi internetten alın. Bu sayede uzun kuyruklar beklememiş olacaksınız.