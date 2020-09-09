Panorama 1453 Müzesi Nerede? Panorama 1453 Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Panoramik 1453 Müzesi, panoramik resimlerin dairesel biçimde sergilenmesinin yanı sıra gökyüzünün de resme dahil edilerek, yarım kürenin tamamının sergilendiği tek müzedir. 8 sanatçının 3 yıllık çalışması sonucu eser ortaya çıkmış ve 2009 yılı başında ziyarete açılmıştır.

Panorama 1453 Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Panorama 1453 Müzesi Marmara Bölgesinde bulunan İstanbul’un Avrupa yakasında yer alıyor. Müze, Topkapı Kültür Parkının içinde, kuşatmanın geçtiği Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında bulunuyor.

Panorama 1453 Müzesine Nasıl Gidilir?

Müzeye metrobüsle, tramvayla veya özel aracınızla rahatlıkla gidebilirsiniz. Metrobüsle gitmek isterseniz, Topkapı durağında iniyorsunuz. Tarihi surlar yönüne doğru üst geçidi geçip, Topkapı Kültür Parkına varıyorsunuz.

Tramvayla gitmek isterseniz, Kabataş-Bağcılar Tramvay hattını kullanıp, Topkapı durağında iniyorsunuz. Kısa bir yürüyüşten sonra Topkapı Kültür Parkına varıp, parkın içinden müzeye geçiyorsunuz.

Özel veya kiraladığınız araçla gitmek isterseniz, Topkapı güzergahını takip edip, Topkapı Kültür Parkının çevresindeki otoparklardan birine park edebilirsiniz.

Panorama 1453 Müzesi Tarihçesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un fethini ve o günkü atmosferi tekrar yaşatmak istiyordu. Belediye Meclisi ve sanatçılar bunun en orijinal nasıl yapılacağı konusunda bir çalışma yürüttüler. İstanbul’un fethinin yansımasını panoramik şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Fikrin sahibi ressam ve çizgi film yönetmeni Haşim Vatandaş hem çalışma ekibinin başında bulunmuş hem de projenin koordinatörlüğünü de yürütmüştür. Ramazan Erkut (background), Yaşar Zeynalov (figürlerden sorumlu ressam), Oksana Legka (ressam), Ahmet Kaya (storyboard), Hasan H. Dinçer (bilgisayar uygulama), Atilla Tunca (maket) ve Murat Efe (bilgisayar uygulama)’den oluşan sanatçı ekibi 3 yıllık çalışma sonucu 10.000 figürden oluşan çalışmayı tamamladılar.

Ortaya çıkan resim 38 metre çaplı bir yarım küre üzerine yapılmış. Yarım kürenin iç yüzeyini kaplayan resim, 2350 metrekaredir. Ortaya çıkan çalışmada resmin bittiği yer diye bir şey olmadığı için, resme bakan kişi optik alışkanlıklarıyla eserin gerçek boyutlarını kavrayamıyor.

Üç yıllık bir çalışma sonunda resim 2008 yılında tamamlanmış ve 31 Ocak 2009 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Panorama 1453 Müzesi Eserleri

Müze, giriş bölümü ve panoramik resmin bulunduğu kısım olarak iki kısma ayrılıyor. Giriş bölümünde; duvarlarda İstanbul Fethini anlatan haritalar ve o döneme ait bilgiler bulunuyor. İstanbul’un kuruluşu, kuşatılması, fethi, Fatih Sultan Mehmet’in hayatı, hukuk, sanat, medeniyet, kültür ve İstanbul’u inşa faaliyetleri, savaşlar orijinal minyatür, gravür ve resimler eşliğinde anlatılıyor.

Panoramik bölüme geçişi sağlayan merdivenli bölümün duvarlarında da gemilerin karadan yürütülmesini betimleyen kabartmalar yer alıyor.

Panoramik bölüm, müzenin ana bölümünü oluşturuyor. 38 metre çaplı bir yarım kürenin üzerine resimler işlenmiş. Resmin en önemli özelliği optik alışkanlıklarla oynayan yapısı sayesinde her defasında farklı bir bakış açısı gösteriyor. Çalışmanın etkisini artırmak için resmin önüne üç boyutlu maketler yerleştirilmiş.

Panoramik bölüme giren ziyaretçiler, kendilerini fethin yapıldığı 29 Mayıs 1453 şafak vaktinde buluyorlar.

Panorama 1453 Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Panorama 1453 Tarih Müzesine ziyaretler ücretlidir. Öğrenci, öğretmen ve askeri personel 5 TL; Yetişkinler 10 TL, yabancı uyruklular 20 TL bilet ücreti karşılığında müzeyi gezebilirler. Müzede müze kart geçerli değildir ve dövizle ödeme kabul edilmiyor. Kredi kartı veya nakit ödemeyle bilet alabilirsiniz.

Panorama 1453 Müzesi Ziyaret Saatleri

Panorama 1453 Müzesi, haftanın her günü 08.00 ile18.00 arasında ziyarete açıktır. Resmi tatillerde ve dini bayramların ilk günlerinde ziyarete kapalıdır.