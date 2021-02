Özgürlük Parkı Nerede? Özgürlük Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Özgürlük parkı İstanbul ilinin Kadıköy ilçesinde yer alıyor. Kadıköy'de nefes almak isteyip güzel vakit geçirmek isteyen kişiler Özgürlük Parkı'nı tercih ediyorlar.



Özgürlük Parkı Hakkında Bilgi



Özgürlük parkı, güzel vakit geçirmek isteyenlerin gidebileceği sayılı güzel park alanlarından bir tanesi olmuş durumda. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden birisi olan Kadıköy'de bulunan Özgürlük Parkı il dışına çıkamayıp nefes almak isteyenler için en uğrak parklardandır. Şehrin gürültüsünden uzak, yeşilin tüm tonlarını barındıran Özgürlük Parkı'na ulaşım da oldukça kolaydır. İstanbul'un en güzel parklarından birisi olan Özgürlük Parkı Anadolu Yakası'nda yer alıyor. Tren yolunun yan tarafında bulunan Özgürlük Parkı toplam 120. 000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Yeşilliği ve geniş alanları ile öne çıkan Özgürlük Parkı çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.



Özgürlük Parkı Nerede?



En bilinen parklardan birisi olan Özgürlük Parkı İstanbul'un Anadolu yakasında yer alıyor. Kadıköy ilçesindeki Selamiçeşme tren yolunun hemen yanında yer alan Özgürlük Parkı toplam 120. 000 metrekarelik bir alan üzerine kuruludur. Yemyeşil alanı ve birbirinden farklı bitki türleri ile ön plana çıkan Özgürlük Parkı özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. İstanbul dışından ve il genelinden çoğu kişi ise Özgürlük Parkı'na gidiyor.



Özgürlük Parkı Nasıl Gidilir?



İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Özgürlük Parkı'na ulaşım oldukça kolaydır. Çeşitli ulaşım araçları ile birlikte Özgürlük Parkı'na da kolay bir şekilde gidilebilir. Anadolu yakasındaki Özgürlük Parkı'na özel araçlar ile gidilebildiği gibi toplu ulaşım araçları da kullanılabilir. Özellikle İstanbul'un her bölgesinden Özgürlük Parkı'na ulaşım mümkündür. Özgürlük Parkı'na gitmek için Kadıköy- Fenerbahçe seferini yapan FB1 sefer numaralı belediye otobüsleri de rahat bir şekilde kullanılabilir. Bu şekilde Özgürlük Parkı'na ulaşım sağlanır.



Özgürlük Parkı Tarihi



Tarihi çok eskilere dayanan Özgürlük Parkı geçmişten günümüze İstanbullu vatandaşların uğrak mekanlarından bir tanesidir. Toplamda 3 adet çocuk oyun alanı bulunan Özgürlük Parkı'nda süs havuzları ve birbirinden farklı bitki çeşitleri bulunmaktadır. Bisiklet yolu ile ön plana çıkan Özgürlük Parkı'nda buz pateni pisti de yer alıyor.



Tenis kortu ve basketbol sahası bulunan Özgürlük Parkı'nda koşu parkuru da yer alıyor. Amfi tiyatronun da yer aldığı Özgürlük Parkı yeşilin her tonunun buluştuğu eşsiz doğası ile de ön plana çıkıyor. İlginin de oldukça yoğun olduğu Özgürlük Parkı'nda sabahın ilk ışıklarından gece vaktine kadar her an insan yoğunluğu yaşanıyor. Bu parkta özellikle gençlere yönelik birbirinden farklı aktiviteler de bulunuyor.



Özgürlük Parkı Özellikleri



Her yaştan kişiye hitap eden Özgürlük Parkı günün her saatinde dolup taşıyor. Özellikle yaz mevsiminde Özgürlük Parkı'nda bulunan amfi tiyatroda çeşitli gösteriler yapılıyor. Açık hava sinemasının yanı sıra konserler ve etkinlikler de yapılıyor.



Park içerisinde bulunan çocuk oyun alanlarında çocuklar eğlenceli zaman geçiriyorlar. Ayrıca koşu parkuru ve basketbol sahasının da bulunduğu Özgürlük Parkı'nda buz pateni pisti ile tenis kortu yer alıyor. Ayrıca Özgürlük Parkı'nda süs havuzları ile 2 adet de büyük kafeteryalar bulunuyor. Özgürlük Parkı'nda evcil hayvanlarda gezintiye çıkarılabiliyor. Hayvan severler de özellikle bu parkı tercih edebiliyorlar. Geniş yeşil alanı ile ön plana çıkan Özgürlük Parkı yediden yetmişe herkese hitap ederek eğlenceli zaman geçirilmesini sağlıyor.