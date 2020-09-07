Oylat Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Oylat Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Oylat Şelalesi yalnızca Şelale olarak yer almayan içinde şifalı suların, mağara, vadi ve kaplıcaların da bulunduğu bir bölgedir. Bu sebeple birçok kişi tarafından hem sağlık turizmi hem de doğal turizm alanı olarak ziyaret edilen alanların başında gelir. Oylat Şelalesi özellikle Bursa tarafına yolu düşen kişiler bölge hakkında bilgi almak amacıyla arama motorlarında Oylat Şelalesi detaylarını araştırır. Ülkemizin nadide güzellikleri arasında yer alan Oylat Şelalesi birçok kişi tarafından ziyaret edilen alanların başında gelir.

Oylat Şelalesi Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Oylat kaplıcaları ve şelalesi Bursa ili sınırları içerisinde bulunan İnegöl ilçesine bağlı Oylat köyünde yer almaktadır. Oylat'ta Kaplıca ve Şelalesi Bursa'ya 70 kilometre uzaklıkta yer alırken, İnegöl'e 27 kilometre uzaklıkta bulunur. Oylat Bölgesine kendi aracı ile gitmek isteyen kişiler, öncelikle Bursa'nın İnegöl ilçesine gidip İnegöl'den 8 kilometre kadar sonra Tavşanlı Domaniç yol ayrımından sapıp 11 kilometre kadar sonra da Oylat Köyü’ne ulaşabilir. Bölgeye otobüsle Gelmek isteyen kişiler ise Bursa'dan otobüsle İnegöl ilçesine gelerek, İnegöl'den terminalde bulunan minibüslerle Oylat Köyü’ne ulaşabilir.

Oylat Şelalesi Özellikleri

Oylat Şelalesi ülkemizin yeşil şehri olarak bilinen Bursa iline bağlı bulunur. Oylat Kaplıcaları şifalı suları ve Bursa'nın yeşil dokusu ile bütünleşen Oylat Şelalesi Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Oylat Köyü’nde yer alır. Oylat bölgesi bölgenin en hareketli alanları arasındadır. Bölgede şifalı suların bulunması, mağara vadi ve şelalenin bulunması vadinin bulunması bölgeyi oldukça popüler hale getirmiştir. Aynı zamanda Marmara Bölgesi'nde bulunan bölge birçok kişi tarafından ziyaret amacıyla tercih edilmektedir.

Oylat Deresi geçtiği birçok alanda çağlayanlar meydana getirir. Bölgede birçok ağaç türü bulunmaktadır. Bu durum bölgenin muhteşem güzelliklerine ev sahipliği yapar. Sağlık turizmi için de çok önemli olan Oylat Kaplıcaları ülkemizin en çok ziyaret edilen bölgeleri arasında yer alır. Oylat Kaplıcaları ve Oylat Şelalesi Bursa merkeze 70 kilometre İnegöl'e ise 27 kilometre olarak uzaklıkta bulunur.

Bölge çok eski zamanlara kadar uzanan bir bölgedir. Bölgede bulunan kalıntılardan anlaşıldığı üzere bölgenin Roma zamanına kadar uzandığı tahmin edilir. Kaplıcanın mimari tarzı Roma mimarisi ile örtüşmektedir. Roma döneminden günümüze kadar gelen sarnıç ve küpler Romalılar zamanında da bölgenin kullanıldığının göstergesidir. Oylat Şelalesi’nin de bulunduğu bölgede Oylat Kaplıcaları özellikle sağlık turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ağrılı, romatizmal hastalıklara iyi geldiği bilinen Oylat Kaplıcaları romatizma, siyatik, çocuk felci gibi birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Oylat Kaplıcaları şifa kaynağı olarak kullanılan bir alan olmasının yanında şelalenin doğal güzellikleri açısından da oldukça fazla rağbet gören bölgeler arasında yer alır. Oylat Köyü sınırları içerisinde bulunan Oylat Kaplıcaları bölgede birçok doğal ürüne de ulaşılabilecek bir alandır.

Oylat Şelalesi çevresinde Ihlamur, kestane, çınar, çam ve meşe ağaçlarıyla oldukça muhteşem görüntüler oluşturan bir alandır. Bölge birçok farklı doğal güzellik ile ziyaretçilerini karşılar.

Oylat Şelalesi Giriş Ücreti

Oylat Şelalesi yap-işlet-devret modeli ile özel bir firma tarafından alınmıştır. Bu sebeple bölgeye giriş ücretlidir. Oylat Şelalesi bölgesine giriş ücreti 2020 yılında 7,5 lira olarak belirlenmiştir.

Oylat Şelalesi Ziyaret Saatleri

Oylat bölgesi mağara, kaplıca, şelale bulunan bir bölge olarak hizmet vermektedir. Bölge haftanın her günü 08.00- 21.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.