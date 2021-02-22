Orak Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Orak Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Orak adası nerede, nasıl gidilir tarzında sorularınız olabilir. Ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan sorunsuz bir şekilde artık ulaşımlarınızı gerçekleştirmeye başlamış olursunuz. Orak adası Bodrum bölgesinde yer alan eşsiz güzelliğe sahip bir yerdir. Buna göre sizlerde Bodrum ziyaretini yapmak istiyorsanız uğramadan gitmemeniz gereken yerlerin başında yer almaktadır.

Orak Adası Nerede?

Orak adası Kargıcık Bükünün karşı bölümünde yer alan bir yer olarak ön plana çıkıyor. Özellikle burayı popüler yapan en önemli özelliklerinden biri de tekne ve dalış gemilerin yer almasıdır. Dalış teknelerin en uğrak yeri olarak belirlenmiş olan Orak noktası son zamanda pek çok insanımız tarafından da keşfedilmeye başlanmıştır.

Orak Adası Nasıl Gidilir?

Orak adasına gitmek isteyen kişiler birçok seçenek bulunur. Bunlardan biri kendi şahsi araçları olduğu gibi isterseniz de toplu taşıma araçları ile de orak adasına ulaşımlarınızı sorunsuz şekilde yapma şansına sahip olabilirsiniz. Bu sayede oldukça eşsiz olarak nitelendirmemizi sağlayacak olan bu güzel yeri de yakından görme şansına sahip olmaya başlarsınız. Konum bakımından nerede olduğuna dair bir inceleme yapmaya başladığımız zaman ise 16 km uzaklıkta yer almış olduğunu söylememiz mümkündür. Bu sayede Bodrum ziyaretlerini gerçekleştirecek olan kişilerde gelmişken de hiç zaman kaybı yapmadan Orak adasını da yakından görme şansına sahip olabilir.

Üstelik buraya geldiğiniz zaman zarfı içerisinde ise istediğiniz pek çok konaklama yerlerini de yakından görme şansına sahip olursunuz.

Konaklama sorunlarını yaşamazsınız çünkü burada konaklamanıza yardımcı olacak çok özel ve konforlu yerler bulunur. Bu sayede istediğiniz zaman zarfına kadar da burada kalma şansını yakalamaya başlarsınız.

Orak Adası Nereye Gidilir?

Orak adası ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise nereye gidilecek olduğu denebilir. Çevresine bakıldığı zaman ise denizlerle çevrili olan özel bir yer olduğu görülüyor. Bu yere gelindiği zaman ise eşsiz bir manzara tarafından da karşılanmış olduğunuza şahit olursunuz. En önemli mavi güzergah yolculuğu burada sorunsuz şekilde gerçekleşmektedir. Tekneler içinde ise iki tip sığınak koyu yer alır. Adanın hem doğu hem de Kuzey limanları bulunur. Böylece sorunsuz bir şekilde ulaşımı gerçekleştirmek mümkündür.

Buraya gelen tatilcilerde bolca resim çekilerek manzaranın akıcılığına kapılmaktadır.

Orak Adası Güzellikleri

Orak adası güzellikleri ile birçok kişiyi de kendisine hayran bırakmayı başarmış durumdadır. Buna göre sizlerde Orak adasıyla mavinin güzel tonlarını yakından görmeye başlayabilirsiniz. Muğla Bodrum ilçesine bağlı olan bu yerde zeytin ağaçlarının da çevrili olduğunu görmekteyiz. Bu sayede sizlerde Orak adası ile muhteşem güzellikleri keşfetmeye başlamış olacaksınız. Bodrum tekne ile iki saatlik bir ulaşım sonrasında ise k olayca Orak adası ziyaretleri gerçekleşebilir. Böylelikle bir yandan Orak adasını görmüş olurken diğer yandan da bakıldığında ise tekne turunu rahatlıkla yapmaya başlamış olacaksınız.

Orak adası özellikle masmavi bir deniz sularında yüzmek isteyenlerin son zamanda en sık şekilde tercih ettiği adreslerden biri haline gelmeyi başarıyor. Orak adası keyfini yaşamak isteyenler, Bodrum ilçesine gelerek tekne turunu başlatmaktadır. Böylece Kolayca Orak adasına gelerek ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir.