Onu ne kanser ne de korona durdurdu... Bisiklet üzerinde 30 bin kilometrelik yolculuğu çıktı

Luke Grenfell-Shaw’a, 2 yıl önce 4. evre kanser teşhisi konuldu. Ama o, bunun hayatını doya doya yaşamasının engellenemeyeceğine karar verdi. Herkesin kanserken bile zengin ve doyurucu bir yaşam sürmek için, fırsatlar yaratabileceğini göstermek istedi. Bu nedenle İngiltere’nin Bristol kentinden, Çin’in başkenti Pekin’e "tandem" yani iki koltuklu bisikleti ile yolculuğa çıktı. Shaw, kendini “Canliver" olarak tanımlıyor. Bu onun türettiği bir kelime ve “Kanserle yaşayan, her gün belirsizlik ve zorluklarla karşılaşsa da yine de zengin ve dolu bir hayat yaşayabileceğini kabul eden kişi" anlamına geliyor.









1 Ocak 2020’de yola çıkan Shaw, Mart ayında Almanya’ya ulaştığında pandemi nedeniyle yolculuğuna ara vermek zorunda kaldı ve bisikletini orada bırakıp ülkesine geri döndü. Verdiği 5 aylık aradan sonra yoluna devam eden Shaw, geçtiğimiz hafta toplamda 3 bin 200 kilometre pedal çevirerek İstanbul’a ulaştı. Tandem bisikleti ile yolculuğa çıkmasının nedeni, yol boyunca farklı kişi ve kültürlerle tanışmak olan bisikletçi, koronavirüse de yakalandı. Shaw, 30 ülke ve 30 bin kilometrelik yolculuğunun sonunda, kanserle ilgili 5 hayır kurumu için, 300 bin pound toplamayı hedefliyor.



“PANDEMİ NEDENİYLE İSTANBUL’A ULAŞMAM 1 YILIMI ALDI”



Koronavirüs salgını nedeniyle yolculuğunun planladığından uzun sürdüğünü dile getiren Shaw, “Geçtiğimiz yıl bisikletle uzun mesafeler kat etmek oldukça zordu. Koronavirüs gibi önemli bir engel vardı. 1 Ocak 2020’de başladım ve İstanbul’a ulaşmam bir yılımı aldı. Bu zamanlarda Çin’de olacağımı düşünmüştüm fakat bisiklet sürmek için oldukça zor bir yıl oldu. Koronavirüs surecinde seyahat etmek oldukça zordu, Almanya’ya kadar ulaşmıştım ama Mart ayında İngiltere’ye dönmek zorunda kaldım. Çünkü pandemi tüm Avrupa’ya yayılıyordu ve yolculuğa 5 ay ara verdim. Ağustos’ta tekrar yolculuğa başladım. Almanya’dan Ukrayna’ya geçtim ve şimdi de İstanbul’dayım. Yolculuk çok zorlayıcıydı. Sınırlar kapalıydı ve açıkçası koronavirüs de geçirdim. Ama şimdi daha iyiyim ve Pekin’e olan yolculuğuma devam etmek için oldukça heyecanlıyım" dedi.



“VÜCUDUMU KULLANARAK SEYAHAT ETMEK İSTİYORUM"



Neden uçak ya da başka bir ulaşım aracı ile yola çıkmadığı sorusuna ise Luke Grenfell-Shaw, “Benim için bu maceranın asıl amacı, yol boyunca değişik ülkeler görmek ve insanlarla tanışmaktı. Uçakla gitmek daha ucuz ve hızlı ama ayrıca anlamsız da. Çünkü benim için bütün mesele yolculuk boyunca insanlarla tanışıp, değişik ülkeler görmek ve bu macerayı diğer insanlarla paylaşmak. Fiziksel olarak aktifim, sağlıklıyım, kendimi formda tutmak için bedensel gücümle yolculuk yapmak istiyorum. Vücudumu kullanarak seyahat etmek istiyorum. Bu arada, çift kişilik bisiklet ile yolculuğa devam etmeye karar verdim. Çünkü bu macerayı aile ile, arkadaşlarla ve yol boyunca tanıştığım diğer insanlarla paylaşmak istedim. Mesela Almanya’dan, Ukrayna’dan, Romanya’dan insanlar. Çok heyecanlıyım, bu deneyimi diğer insanlarla paylaştığım için çok heyecanlıyım" yanıtını verdi.









“TÜRK İNSANLARI ÇOK SICAK VE ARKADAŞ CANLISI"



İstanbul’da bir haftadan fazla bir süre kaldıktan sonra yoluna devam edeceğini dile getiren Shaw, “İstanbul’dan Ankara’ya, Doğu’ya doğru devam edeceğim. Ama oldukça zor olacak çünkü Gürcistan ve İran sınırları kapalı. Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Ancak bir yolunu bulmak için yeterli azmim var. Türk insanları çok sevgi dolu, çok misafirperver. Örneğin Fethiye’de Likya yolunda yürürken, tanıştığım Antalyalı bir dişçi, beni davet etti. Barbekü yaptık, köfte ve balık yedik. Türk insanları çok sıcak ve arkadaş canlısı" dedi.



“KANSERKEN DE HALA ÇOK ŞEY YAPABİLİRSİNİZ"



2,5 yıl önce kanser olduğunu öğrendiğini kaydeden Shaw, “Bu yüzden yolculuğa çıkmaya karar verdim. Çok ciddi, çok tehlikeliydi. Kanser hali hazırda akciğerlerime yayılmış durumda. Yeni yılı göremeyeceğimi düşünmüştüm. Bu yolculuğa çıkma sebebim kanserle mücadele edilebileceğini göstermek. Ve kanser teşhisi varken de bunun yapılabileceğini göstermek istedim. Birçok insan için bu intihar gibi görünebilir ama 'Kanserken de hala çok şey yapabilirsiniz ve böyle fırsatlar yaratabilirsiniz' demek istedim. 'Hayallerinizi gerçekleştirmek için bir fırsat yaratabilirsiniz' yapmaya çalıştığım şey bunu göstermek" ifadelerini kullandı.











“EN ÖNEMLİSİ MACERAYI FARKLI İNSANLARLA PAYLAŞMAKTI"



İki kişilik bisikletini 1 yıldır kullandığını ve en önemli şeyin bu macerayı farklı insanlarla paylaşmak olduğunu anlatan Luke Grenfell-Shaw, “İstanbul’a gelmem 1 yıl sürdü. Romanya’dan Almanya’dan, Ukrayna’dan insanlar bana katıldı. Kimisi 2 kilometre, bazı insanlar 1 gün boyunca, bazıları ise 1 hafta bana eşlik etti. En önemlisi macerayı farklı insanlarla paylaşmaktı. Ayrıca değişik kültürleri öğrenmek ve anlamaktı. 11 yaşımdayken bisiklet sürmeye başladım ve dürüstçe söylemek gerekirse ilk kullanmaya başladığımda nefret etmiştim. 17 yaşımdayken yarış bisikleti aldım ve onunla uçuyor gibi hissetmiştim. Çok heyecanlanmıştım. Ama bu daha değişik bir bisiklet tarzı. Çok yavaş. Daha çok şey görüyorsun ve çok daha fazla eğleniyorsun" dedi.



“ÇOĞU İNSAN, EĞER KANSERSEM OYUN BİTTİ DİYE DÜŞÜNÜYOR"



Shaw, şöyle devam etti: “Benimle Bristol’den Pekin’e gitmek istiyorsanız, “bristol2beijing" kullanıcı adım ile beni instagram’dan takip edebilirsiniz. Nerede, ne yaptığımı ve kimlerle tanıştığımı merak ediyorsanız takip edin. Ayrıca internet sitemi de ziyaret edebilirsiniz. Çoğu insan, 'Eğer kansersem oyun bitti' diye düşünüyor. Bana göre çok zor durumlarda bile, kendine yardım etmek için her zaman yapılacak bir şeyler vardır. Mesela ben, hastanede kemoterapi devam ederken yürüyüş yapıyor ve bisiklet sürüyordum. Bu bana çok yardım etti. Diğer insanlara da yardım edebilir. Türkiye’ye bisiklet ile geldiğim için çok heyecanlıyım. Mümkün olduğunca insan ile tanışmak isterim. Eğer siz de yolda pembe-mavi bir bisikletle dolaşan birini görürseniz, merhaba ya da ‘Hello’ deyin."