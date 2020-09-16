Nusretiye Camii Nerede? Nusretiye Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Nusretiye Camii, II. Mahmut döneminde yaptırılmıştır. II. Mahmut, yeni askeri düzene çok önem verdiği için yeni askeri kışlalar yaparken camiyi de yaptırmıştır. Halk arasında Tophane Cami'si olarak biliniyor.

Nusretiye Camii Hakkında Bilgi

Nusretiye Camii, XIX. yüzyıl Osmanlı mimarisini yansıtan selatin (padişah veya padişah eşlerince yaptırılan) camidir. II. Mahmut, Osmanlı ordusunu yeniden şekillendirirken, Karaköy sahilinde inşa ettirdiği kışlaların yanında Arabacılar Kışlası Cami kalıntıları bulunuyordu. Ahşap olan bu cami bir yangın sırasında yanmış ve kullanılamaz hale gelmişti.

Topçu kışlası inşa edilirken, yanan caminin yerine de yeni bir cami yapılmasının emrini veriyor. II.Mahmut, yeniçeri ocağını kaldırınca camiye Nusret (zafer) adı veriliyor. Cami, İstanbul surları dışında inşa edilen ilk ve en büyük camilerden biridir.

Camii ilk yapıldığında etrafını pencereli yüksek duvarlar çeviriyormuş. Sultan Abdulaziz döneminde cadde düzenlemesi sebebiyle bu duvarlar yıkılmış. Üzerlerinde dökme demirlerin bulunduğu alçak duvar yapılmış. 1956 yılında bu duvar tekrar kaldırılmış. Dökme demir parmaklıklar orijinal eser zannedilerek Sultan Mahmut Türbesinin yan duvarlarının üstüne monte edilmiş.

Nusretiye Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Nusretiye Camii, İstanbul ili sınırları içinde bulunuyor. Anadolu yakasında Karaköy sahilinde yer alıyor. Karaköy-Beşiktaş güzergahını kullanan bütün toplu taşıma araçlarıyla camiye gidebilirsiniz. Vapurla gitmek isterseniz Eminönü-Karaköy, Sirkeci-Karaköy hatlarını kullanıyorsunuz.

Özel araçla gitmek isterseniz, Avrupa yakasından Galata Köprüsünü kullanıp, Karaköy tabelasını takip ediyorsunuz. Anadolu yakasından da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçip Beşiktaş-Karaköy yolunu takip ediyorsunuz.

Nusretiye Camii tarihi

Osmanlı padişahı II. Mahmut, yeni bir topçu kışlası için Karaköy sahilinde inşaata başlanması emrini vermiş. Bu arada, kışlaya yakın konumda III. Selim döneminde ahşaptan yaptırılan Arabacılar Kışlası Cami kalıntıları bulunuyordu. Kışlaya ve çevreye yeni bir cami ihtiyacı olduğunun görülmesi üzerine, eski caminin yerine yeni bir cami inşası emrini veriyor.

Caminin yapımına 1823’de başlanıyor. Üç yıl sonra 1826’da cami tamamlanıyor. Caminin açılışını bizzat II. Mahmut yapıyor. Caminin orijinal yapısı ilk olarak Sultan Aziz döneminde bozuluyor. Yol genişletme çalışmaları nedeniyle, caminin duvarı yıkılarak, alçak olan yeni duvar yapılıyor. 1956 restorasyonunda da bu duvar tekrar kaldırılarak, dökme demir korkuluklar taşınıyor.

1901’de II. Abdülhamit döneminde caminin önünü İtalyan mimarı Raimondo d’Aronco’ya bir çeşme yaptırılmış. Çeşme, 1956 yılında yerinden sökülerek Maçka’da İstanbul Teknik Üniversitesi binasının karşısında kurulmuş.

Nusretiye Camii Özellikleri

Camii, yüksek bir kaide üzerine oturtulmuş ve kare şeklindedir. Caminin tek kubbesi ve iki minaresi bulunuyor. Minareler ikişer şerefeli, ince ve yivlidir. Doğu ve batı tarafında hünkâr kasrı bulunuyor. Hünkâr mahfilindeki kafes pirinç dökme ve altın yaldızlıdır. Kasrın duvarları renkli bitki motifleriyle süslenmiş, kemerli kapısında Hattat Mustafa Rakım’ın yazdığı Nebe (Amme) Suresi yer alıyor.

Kubbe, dıştan dekoratif düzenlenmiş ve dört büyük kemer üzerine oturtulmuştur. Kubbenin pandantiflerle geçişi sağlanmış. Dıştan bir dizi alemle çevrelenerek etkili bir görünüm kazanmış. Köşelerde ise armudî formlu ağırlık kuleleri yer almıştır.

Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü mermer olup devrin karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Üst sıra pencere çevreleriyle kemer içlerinde, pandantiflerde ve kubbe içinde kalem işi süslemeler yer alıyor.

Nusretiye Camii Hikayesi

Camii, ihtiyaç üzerine yapılmıştır. Yerine yapıldığı cami Tophane yangınında yandığı için, bölge halkının ibadet için bir cami ihtiyaçları hasıl olmuştur. Bunun üzerine II. Mahmut, topçu kışlası yapılırken, yeni bir cami de yapılması emrini vermiştir.

Caminin açılış töreninde II. Mahmut, topçu kışlasını selamlarken yeniçerileri selamlamamış ve kısa bir süre sonra da yeniçeri ocağını kaldırmıştır.

Nusretiye Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Nusretiye Camii’nin mimarı Krikor Amira Balyan’dır. Balyan, Osmanlı hanedanına birçok cami, saray ve köşk yapmıştır.