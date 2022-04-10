‘Müziği gezmek için araç olarak kullandım'



Zeynep Zor ve Buray Beşiktaş’taki Four Seasons Hotel’de buluştu...



Dinleyenlerinin kalbine ‘1 Şişe Aşk’, ‘Sahiden’, ‘Kehanet’, ‘Başka Hikâyeler’, ‘İstersen’ ve ‘Deli Kız’ gibi albüm ve şarkılarla girmeyi başaran pop müzik sanatçısı Buray, aynı zamanda bir seyahat tutkunu. Üstelik renkli bir seyahat anlayışı var. Öyle ki kimi zaman aslanlara, kimi zaman kabile üyelerine gitar çalıp müzik yapıyor, fil yıkayıp gümüş sırtlı gorilin peşinde adrenalin dolu maceralara dalıyor. Buray’la seyahatlerini konuştuk.

Etiyopya, Omo Vadisi

Seyahatlerinizle müziğiniz arasında nasıl bir ilişki var?

Müziği gezmek için bir araç olarak kullandım her zaman. Küçük yaşlarımda bile gitarımı alıp, değişik yerlere gidip kalmayı çok severdim. Müzik yaparak para kazanırdım. Gittiğim her memlekette gerek köprü altında, gerek 5 yıldızlı otellerde müzik yaparak seyahat için ihtiyacım olan parayı kazandım. Albüm çıktıktan sonra yurtdışı konserlerimle görmediğim yerleri görmüş oldum.

Rotalara karar verirken dikkat ettiğiniz noktalar neler?

Pandemiyle beraber virüsün olmadığı ya da az olduğu bölgelere bakıyorum. Uganda, Kenya, Tanzanya gibi yerlere gittim. Oralarda vaka sayısı 6’ydı. Vize durumları, dolar kurları ve mesafe gibi unsurlara bakıyorum.

Fas, Merzouga

Dünyada en çok görmeyi istediğiniz yer neresi?

Bir sonraki rota nereye? Bu ay Asya’yı görmek istiyorum. Kamboçya, Vietnam, Filipinler, Lagos… 4 memleket daha gezmiş olacağım. Artık sayıyorum. Yakında 48 olacak gezdiğim ülke sayısı. m Başınıza gelen en unutulmaz seyahat anınızı anlatır mısınız? Uganda maceramız... 12 saatlik sallantılı bir araba yolculuğundan sonra yağmur ormanlarına vardık. Gümüş sırtlı gorili görmek için oradaydık. Arıyoruz, yok… 3 saatin sonunda bulduk. Adrenalin dolu dakikalar geçirdik. Yanımızda her tehlikeye karşı silahlı adamlar da vardı. Hiç bilemiyorsunuz orada başınıza bir şey gelecek mi gelmeyecek mi! 3 saat de geri dönüşümüz sürdü. Her yer çamur içindeydi ama mutluyduk…

Yaptığınız en ekstrem şey neydi?

‘Tac Mahal’ diye bir şarkı yapmıştım. Hindistan’da klip çekmeye gitmiştik. Kıbrıs’tan yönetmen arkadaşlarımla anlaştım. Aldık kameraları, ver elini Hindistan… Boya savaşlarının olduğu Holi Festivali’ne denk getirdik. Konsolosluktan çok güzel yardımlar aldık fakat Tac Mahal’e gittiğimizde çekim yapmamıza izin vermediler. İzni beklersek süreç çok uzayacaktı. İçeri giriyoruz, biz çekiyoruz onlar bizi çıkarıyor. Bir içeri, bir dışarı… Duvardan dahi atladık. Derken orta yolu bulduk, sonuç çok güzel oldu.

Meksika, Chichen Itza

Peki, tatildeyken başınıza gelen en kötü olay neydi?

Doğum günümde arkadaşlarımla Meksika’ya gidiyorduk. Herkes biletlerini almıştı ama ben yanlış uçak bileti almışım. Yol toplamda 29 saat sürmüştü. Çok kötü bir deneyimdi ama yine de ‘Her şerde bir hayır vardır’ diye düşünüp yoluma devam ettim. Biri de az önce anlattığım klip çekimi sırasında Delhi’ye giderken yaşadığımız bir macera. Köylerde çok güzel kutlamalar oluyor. Fakat ‘turistler için tavsiye etmiyoruz’ dediler bize. Üç erkeğiz, ne olacak ki diye düşündük ve gittik. Köye vardık ve öyle bir mahalleye girdik ki kelimelerle ifade edemiyorum… Sanki ‘The Walking Dead’ dizisindeyiz! Adamlar kafalarını camlara dayayıp bağırıyor, arabayı sallıyorlardı. Dedim “Arkadaşlar kaçalım!” Hayatımda bu kadar korktuğumu gerçekten hatırlamıyorum.

Bavulunuzdan hiç eksik etmediğiniz 5 eşya nedir?

Gitar, telefon, kamera, bot ya da çizme ve mayom.

Büyük beklentilerle gittiğiniz ama aradığınızı bulamadığınız yerler oldu mu?

Marakeş ve Maldivler diyebilirim. Her ikisinde de umduğumu bulamadım. İnsanları çok güzeldi ama, hepsi çok sıcakkanlıydı.

Tatile beraber gitmek istediğiniz ünlü isim kim olurdu?

Çok ağır şartlarda gezdiğim için bunu hangi ünlü kaldırabilir merak ediyorum! Başka bir ünlünün benimle seyahat edebileceğinden emin değilim.

Erkek erkeğe tatil mi, yoksa kız arkadaşınızla çıkacağınız bir tatili mi?

İkisinin de yeri farklı. Yeni tanışıp flört ettiğim, hoşlandığım biriyle birbirimizi tanıma amaçlı yeni yerlerde macera yaşamak çok güzel bir şey. Ama erkek erkeğe de değişik maceralara dalmak ayrı bir keyif.

Yolculuk sırasında tanışıp aşk yaşadığınız oldu mu hiç peki?

Oldu. Bunun hem güzel hem kötü tarafı var. Kötü tarafı, hemen bitiyor olması. Güzel tarafıysa hiç hayatta tanışma ihtimalin olmayan, binlerce kilometre ötede yaşayan biriyle çok güzel duygular paylaşman.

Seyahat içerikleri paylaşan hesapları takip ediyor musunuz?

Çok fazla hesap takip ediyorum. Hatta bir tatil ekibimiz var. Gördüğümüz fotoğraf ve videoları birbirimize yollayıp ‘hadi burayı görmemiz lazım’ diyoruz. Bu noktada sosyal medyanın önemi büyük. Görmediğimiz yerleri keşfedebiliyoruz.

Etiyopya, Omo Vadisi

Ekipten kastınız nedir?

Son iki yıldır bir gezgin grubum var. Çok çılgın rotalar belirleyip macera dolu, zorlu şartların olduğu yerlere gidiyoruz. Arkadaşlarımdan biri tur rehberi hatta. 11’inci memleketteyiz. Umarım beraber 111 olur…

AMAÇ, ANI TOPLAMAK

Sri Lanka: “Gittiğim yerlerde yaşadığım bütün maceraları çekip vlog hazırlıyorum. Bunları gezi programı gibi; ‘Ne Gezdin Be Buray’ adı altında YouTube kanalımda paylaşmaya başlayacağım yakında.”

Afrika’da uyuyan aslanların yanında müzik yapıyordunuz, korkmadınız mı?

Tur rehberimize “Arabanın üzerine çıkarsam beni yerler mi” diye sordum. “Biraz önce buffalo yediler karınları tok” dedi. Ben de deneyeceğim dedim ve gitar çalmaya başladım. Kafalarını kaldırıp bana baktılar. İsteseler zıplayıp beni bir lokmada yerlerdi. Yine de o riski aldım. Unutulmaz bir an oldu.

Yurtiçi seyahat tavsiyeleriniz neler?

Ege tarafını çok severim. Hasankeyf ve Göbeklitepe çok merak ettiğim, görmek istediğim yerlerden. Bir de Mardin’i ziyaret etmelerini öneririm.

Seyahatseverlere bir mesajınız var mı?

Hayat çok kısa, anılar toplamak önemli. Dünyaya güzel anılar toplamaya geldiğimizi düşünüyorum. Vaktimiz çok değerli. Paylaşımda bulunmak istediğiniz insanları, görmek istediğiniz yerleri iyi seçin çünkü öldükten sonra sadece yanınızda götüreceğiniz güzel anılarınız olacak. Hayat tecrübelerden ibarettir.

İLHAM PAYLAŞIYORUZ

Seyahat ettiğiniz yerlerin kültürleri hep çok farklı. Kendi ülkemizin kültürünü oralardaki insanlara yansıtmayı seviyor musunuz?

Bu çok önemli benim için. Mesela Guatemala’da bir gitaristle oturup Âşık Veysel’den bir parça çalmak ya da yerel bir sanatçının parçasını çalmak muazzam bir şey. İlhama karşılık ilham paylaşıyoruz. Kolombiya’da kahve tarlasında çalışan bir işçiye soruyorum “Kahve toplarken hangi şarkıyı söylüyorsun” diye ve çocuk başlıyor söylemeye. Ben de bizim burada çay toplarken söylediğimiz Karadeniz türkülerini söylüyorum. Sözlerini birbirimize anlatıyoruz.