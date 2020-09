Mimar Sinan Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Mimar Sinan Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Kanuni Sultan Süleyman zamanında baş mimarlık yapan Mimar Sinan, 1490 ila 1588 yılları arasında yaşamıştır. Ayrıca ölümünden önce türbesini de kendisi yapmıştır. Mimar Sinan’ın Türbesi ilk defa 1933 yılında Mimar Vasfi Egeli, 2011 yılında ise Kültür Bakanlığının izni ile Gürsoy Grup tarafından restore edilmiştir.

Mimar Sinan Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Mimar Sinan'ın Türbesi, İstanbul Süleymaniye Camii'nin Eski Ağalar kapısının karşı tarafında bulunan üçgen bir alanda yer almaktadır. Mimar Sinan'ın Türbesi, ölümünden bir yıl önce kendisi tarafından inşa edilmiştir. Türbenin önünde mermerden bir sebil bulunmakla birlikte üstü kapalı ve etrafı açıktır. Muhteşem yapıtlarıyla Türk tarihi mimarisine büyük katkılar sağlayan Mimar Sinan'ın Türbesi, 1588 yılından bu yana 1933 yılında ve 2011 yılında restore edilmiştir.

Mimar Sinan Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri

Mimar Sinan Türbesi, haftanın her günü ziyaretçilere 08.00 ile 18.00 saatleri arasında açıktır. 18.00'den sonra alan temizliği yapıldığı için türbeyi ziyaret etmeniz mümkün değildir.

Mimar Sinan Türbesi Hakkında Bilgi

Mimar Sinan Türbesi Kim Tarafından Yapıldı ve Yaptırıldı?

1490 ile 1588 yılları arasında yaşamış olan ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine baş mimar olan Mimar Sinan, ölümünden az bir süre önce türbesini kendisi inşa etmiştir. Türbenin önünde mermerden yapılmış bir sebilin bulunmasının yanı sıra, türbenin üstü kapalı ve etrafı açıktır. Mimar Sinan Türbesi, Mimar Sinan'ın vefatından 345 yıl sonra 1933 yılında, Mimar Vasfi Egeli tarafından restore edilmiştir. En son restore ise 2011 yılında Kültür Bakanlığının onayı ile Gürsoy Grup tarafından yapılmıştır.