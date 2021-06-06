Mavinin en güzel 10 tonu…





1) BAZILARI SICAK SEVER

Ilıca Plajı, Çeşme

Melih Uslu, seyahat yazarı



Çeşme’nin en büyük ve en gözde plajı, Ilıca… Denizin dibinden çıkan mineral yüklü termal sular nedeniyle Ilıca denizinin şifalı olduğu biliniyor. Ayrıca yıl boyunca suyunun ılık olmasıyla tam da sıcak sevenlere göre. Üç kilometreye ulaşan uzunluğuyla pandemiye uygun güvenli mesafeyi sağlayacak şartlara sahip. Koruma altında tutulan denizi ve görevliler tarafından sık sık bakımı yapılan kumsalı her daim temiz. Plaj halka açık ve ücretsiz, şezlong ve şemsiye kullanmak isterseniz ücret ödemeniz gerekiyor. Gün boyu güneşlenmek ve yüzmek dışında alternatif çok… Plaj voleybolu için kumsalda sahalar var. Sörf, kayak gibi su sporları ve etkinliklerinden hoşlananlar için de kiralama seçenekleri mevcut. Yakın çevrede meşhur İzmir kumrusu (nohut mayalı minik ekmeklerle yapılan yöreye özgü bir tür sandviç) ve minik Çeşme kavunlarına doldurulmuş sakızlı dondurma gibi lezzetler denenmeli.

2) UÇSUZ BUCAKSIZ KUMUL



Patara, Kaş

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı



12 kilometre uzunluğuyla güvenli mesafeyi sağlamaya en uygun plajlardan. Hem Caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanı olmasından dolayı hem de ülkemizin tek kumullu plajı olduğu için ayrı bir öneme sahip. Bu uzun plaj Yeşilçam’ın çöllere düşülen acıklı senaryolarının ev sahibi olmuş. Likya uygarlığının en güzel kentlerinden biri olan Patara, rüzgârla kumun altına gömülmüş ve yüzyıllar boyunca öylece kalmış. Bulunup gün ışığına çıkarılan antik kent, artık açık hava müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Likya Birliği’nin merkezi olan şehirdeki meclis binasını görmeden dönmeyin.





3) TARİH VE MAVİ



Güvercinada, Kuşadası

Beyza Kestaneci, yelkenci



Zamanında üzerine Cenevizlilerin inşa ettiği kaleyle Kuşadası’nın simgesi haline gelmiş olan Güvercinada kayalık yapısıyla, berrak ve temiz deniziyle müdavimleri olan bir yer. 1900’lü yılların yarısına kadar karayla bağlantısı olmayan adaya sandallarla gider, gençlerse adaya kadar yüzme yarışı yaparlarmış. Günümüzde karayla bağlantısını sağlayan dar bir yürüyüş yolu var. Yol boyunca ahşap tur tekneleri ve balıkçılar eşliğinde yürüyüp adaya ulaşıyorsunuz. Üstelik şehir merkezinden yalnızca 5 dakika uzaklıkta. Kayalık adanın üzerine kurulu ahşap iskele halka açık ve ücretsiz. Kuşadası sahili öğleden sonra açık denizin kaba dalgalarına maruz kalırken Güvercinada’da sakin bir deniz keyfi yaşamak mümkün.

4) DOĞA HARİKASI

Belcekız Plajı, Ölüdeniz

Ali Boratav, ‘Mavi Yolculuk Rehberi’ kitabının yazarı

Babadağ’ın dibindeki Ölüdeniz, tam bir doğa harikası. Hem çapı 1 kilometreyi bulan içdeniz hem de bembeyaz kumsalı ve biraz dalgalı da olsa camgöbeği rengindeki deniziyle Belcekız Plajı Türkiye’nin en güzellerinden. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki plajın ucunda, Kumburnu’nda bir mesire tesisi de var. Bu eşsiz doğal limana kirletmemeleri için motorlu su taşıtlarının girişi yasak. Oysa 80’li yıllara kadar mavi yolcuların da kullandığı bu içdeniz köpekbalıklarının üreme alanıymış. İlk mavi yolcular, berrak sularını, dibindeki ıstakozları, istiridyeleri anlata anlata bitiremezler. Ölüdeniz binlerce yıl Akdeniz’de başı derde giren denizcilerin dostu olmuş. Kıyısında eski çağlarda Sybola isminde bir antik yerleşim ve iki kilise varmış. Haçlı Seferleri sırasında İskenderiye’ye geçecek gemilerin son durağıymış.

5) SIRADIŞI BİR DENEYİM

Çıralı Plajı, Kemer

Bahar Akıncı, seyahat yazarı

Başkalarıyla aranızda geniş mesafeler bırakabileceğiniz 3.2 kilometre uzunluğundaki Çıralı Plajı’nın ucu Olimpos Antik Kenti. O nedenle bu uca Olimpos Plajı da deniyor. Kısa bir açık hava müzesi turundan sonra karşınıza çıkan manzara harika: Bir tarafınızda devasa bir lahit, diğer tarafınızda içinde kaplumbağaların kafalarını çıkarıp balıkların zıpladığı dere, derenin denize açılmadan önce oluşturduğu lagünün etrafında pembe-beyaz çiçekleriyle zakkum ağaçları ve Caretta caretta’ların yumurtalarını bıraktığı muazzam sahil… Ağaç evler, bungalovlar ve tatlı pansiyonlarla çevrili, girişi ince çakıl taşı, içi kum olan bu güzel plajın etrafında aynı zamanda sayısız kafe ve restoran var.

6) MANZARAYA KARŞI KULAÇ ATIN



Kızkalesi Halk Plajı, Mersin

Canan Demiray, seyahat yazarı

Bu yaz yepyeni bir şehir ve Akdeniz kıyısında şahane bir Mavi Bayraklı plaj keşfetmek isterseniz yönünüzü Mersin’e çevirin. Şehrin Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Halk Plajı 1 kilometre uzunluğunda, ferah bir güneşlenme alanı sunuyor. Plajın da adını aldığı Kızkalesi, şehrin ikonik yapılarından ve UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi’nde. Karada da bir eşi olan kalenin efsanesi XII. yüzyılda Korikoslu bir kralın kızı olan prensesi korumak için adacık üstüne bir kale yaptırmasına dayanıyor. Bu eşsiz manzaraya karşı kulaç atıp sonra Silifke’ye geçerek mavi yengeç tadabilirsiniz.

7) RÜZGÂR SEVMEYENLERE

Gündoğan Halk Plajı, Bodrum

Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini

Berrak sularıyla ünlü tatil beldelerimizden biri de şüphesiz Bodrum. Mavi Bayraklı plajlar açısından eşsiz bir cennet olan Bodrum’da sessiz sakin bir deniz keyfi yaşamak istiyorsanız istikametinizi Gündoğan Halk Plajı’na çevirebilirsiniz. 2005’ten bu yana Mavi Bayraklı olan plajda, duş ve soyunma kabinlerinin yanı sıra çok sayıda özel işletme de var. Halk plajı olduğu için 300 metre uzunluğundaki plajın girişi ücretsiz. Hilal şeklinde bir koyda ve rüzgâr almıyor. Gündoğan Halk Plajı, dalgasız, kadife gibi masmavi deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor.

8) KAŞ’IN EN HESAPLISI

Akçagerme, Antalya

Erdem Dündar, yelkenci

Akçagerme, Kaş - Kalkan yolu üzerinde. Akçagerme Plajı, Kaş’ın birbirinden güzel 11 Mavi Bayraklı plajından biri. Yaz aylarının hâkim batı rüzgârlarından korunaklı, dalgasız, yer yer kumluk, yer yer çakıl taşlı bir plaj burası. Sığ denizinden dolayı özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. 2010’dan beri her sene Mavi Bayrak alan plajın işletmesi Kaş Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi tarafından yapılıyor. Burası aynı zamanda Kaş’ın en ekonomik plajı. Ilık suyu nedeniyle ekim, kasım aylarında da denize girilebiliyor.

9) ALTIN RENGİNDE KUMSAL

Kleopatra Plajı, Alanya

Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini

Mısır Kraliçesi Kleopatra, Akdeniz’de çıktığı her sefer sırasında Alanya’ya uğrar ve bu plajda denize girermiş. Sırtını Alanya’nın tarihi yarımadasının eteklerine dayayan plaj 2 kilometre uzunluğunda. Güneş ışıltılarının parlattığı altın renkli kumları, sığ ve berrak deniziyle dikkat çekiyor ve günbatımlarında eşsiz manzaralar sunuyor. Plajın yarımadaya doğru uzanan kısmında yine Kleopatra’nın adıyla anılan, doğal havuz görünümünde küçük bir koy var. Alanya, Antalya’ya 135 kilometre uzaklıkta ve araçla yaklaşık 2 saat 30 dakika sürüyor.

10) ÇOCUKLU AİLELER İÇİN UYGUN

Kumluk Plajı, Datça

Bahar Gündoğdu, Hürriyet Seyahat gezgini

Datça son yılların en popüler tatil beldelerinden ve kasabanın Mavi Bayraklı plajı merkezde. Kazım Yılmaz İlkokulu’nun yanından başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan bölge Kumluk Plajı. Birden derinleşmeyen plaj, çocuklu ailelere uygun. Ücret karşılığı şezlong ve şemsiye bulabilirsiniz. Duş, cankurtaran ve soyunma kabinleri Mavi Bayraklı olmanın getirilerinden birkaçı. Denize girip, arada bir de gidip alışveriş yaparak sahilde yeme-içme işinizi halledebilirsiniz.